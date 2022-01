CinetPay, la première fintech d’Afrique francophone lève 2,4 millions de dollars

4DX Ventures et Flutterwave co-investissent dans la solution de paiement en ligne d’Afrique Francophone CinetPay.

Ce tour de table de 2,4 millions de dollars marque le premier investissement Fintech du prolifique fond VC et de la licorne dans la région

CinetPay, la solution de paiement en ligne qui permet aux marchands d’Afrique Francophone d’accepter et d’effectuer des paiements en toute simplicité, annonce une levée de fonds de 2,4 millions de dollars auprès de 4DX Ventures et Flutterwave. Cette dernière servira à booster les efforts de vente et de marketing de CinetPay sur neuf marchés d’Afrique de l’ouest et centrale.

Depuis son lancement en 2016 en Côte d’Ivoire, CinetPay a traité plus de 30 millions de transactions pour le compte de 350 marchands dans neuf pays, dont la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Mali, le Togo, le Burkina Faso, le Bénin et la Guinée Conaky. CinetPay fournit une interface de paiement unique aux entreprises pour encaisser et transférer de l’argent par mobile money, Cartes Bancaire et portefeuilles électroniques, ce qui évite aux marchands de passer des mois à intégrer différents moyens de paiement et leur permet de se concentrer sur la gestion de leurs ventes et de leurs revenus.

Utilisé par de nombreuses entreprises tels que les e-commerçants, les services publics, les compagnies d’assurance et les écoles, CinetPay simplifie le processus d’encaissement des paiements en ligne ou via TPE (PoS) de manière sécurisée.

En intégrant Flutterwave au tour de table, CinetPay entérine un partenariat commercial fructueux qui a évolué depuis 2019. Cet investissement fait d’ailleurs suite à la récente acquisition de Disha par Flutterwave, et marque le premier investissement direct de la licorne dans la région.

« Pour un premier investissement institutionnel, nous n’aurions pas pu trouver deux meilleurs partenaires que 4DX Ventures et Flutterwave », a déclaré Idriss Marcial Monthe, CEO et cofondateur de CinetPay. « En tant qu’anciens dirigeants d’entreprises digitales, nous avons nous mêmes, comme des milliers de commerçants, perdu un temps crucial, voire jusqu’à 6 mois, pour obtenir les solutions de paiement adaptées à nos clients. Aujourd’hui, nous disposons des ressources nécessaires pour commercialiser et vendre notre solution dans toute la région, et nous sommes impatients de faire en sorte que toutes les entreprises qui y opèrent ne ratent plus jamais une vente. Nous avons sélectionné des partenaires hautement stratégiques en tant qu’investisseurs et nous sommes enthousiastes quant aux prochaines étapes que nous franchirons ensemble, vers la simplification et amélioration des paiements digitaux en Afrique francophone. »

La croissance rapide des moyens de paiement en ligne sur le continent au cours de la dernière décennie a conduit à l’éclatement du marché. Deux tiers des transactions Mobile Money mondiales sont effectuées en Afrique subsaharienne, avec 562 millions de comptes enregistrés d’ici à la fin de 2020, tandis que le nombre d’utilisateurs du e-commerce devrait doubler sur le continent, passant de 281 millions en 2020 à 520 millions en 2025. Cette tendance se poursuit également avec les institutions publiques, un plus grand nombre d’organismes offrant désormais des services publics numériques, tels que les paiements pour les cartes d’identité, les visas et les tests COVID, ainsi que les frais de scolarité, qui sont de plus en plus payés par mobile money et ou cartes bancaires. Avec une telle multiplicité de solutions de paiements requises dans différents secteurs d’activité, CinetPay développe rapidement sa présence dans la région.

« Nous suivons le marché de l’Afrique francophone depuis un certain temps déjà, et avons été impressionnés par l’objectif ambitieux de CinetPay de numériser les paiements dans toute la région », a déclaré Walter Baddoo, cofondateur et associé général de 4DX Ventures. « L’entreprise a fait preuve d’une connaissance approfondie de son produit, avec une offre différenciée et une marque forte auprès des clients. Nous sommes impatients de nous associer à l’équipe de CinetPay aux côtés de notre partenaire de longue date, Flutterwave, pour aider à amorcer la prochaine phase des paiements digitaux dans la région francophone. »

« Nous construisons une infrastructure de paiement pour l’Afrique, et facilitons la croissance des entreprises en leur permettant d’avoir de la clientèle sur le continent et dans le monde », a déclaré Olugbenga Agboola, fondateur et CEO de Flutterwave. « Ayant collaboré avec l’équipe de CinetPay depuis plusieurs années maintenant, notre vision commune de la simplification des paiements sur le continent vient renforcer nos engagements à travailler à la création de possibilités et d’expériences infinies pour tous nos clients. CinetPay est bien positionné pour le prochain chapitre de sa croissance et nous sommes ravis de travailler avec l’équipe pour aider à faire évoluer l’entreprise et d’ainsi maximiser la valeur pour ses clients. »

Disponible sur ordinateur et sur mobile, CinetPay est rapide à mettre en place grâce à sa conception modulaire, s’intègre facilement au site web du marchand comme à son application mobile, lui permettant d’accepter Mastercard, Visa et tous les principaux moyens de paiement locaux sur 9 marchés africains, tel que MPESA, MTN Mobile Money et Orange Money.

À propos de CinetPay

CinetPay est une solution de paiement en ligne d’Afrique francophone qui aide les marchands à accepter et à effectuer des paiements de manière sécurisé. Conçu pour agréger plus de 130 moyens de paiement différents, CinetPay a traité plus de 30 millions de transactions en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Mali, au Togo, au Burkina Faso, au Bénin, en Guinée et en République démocratique du Congo depuis son lancement en 2016. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://CinetPay.com/

À propos de 4DX

4DX Ventures est une société de capital-risque panafricaine dont la mission est de mettre en relation des personnes, des idées et des capitaux pour créer une communauté africaine dynamique. Pour ce faire, elle s’associe à des entrepreneurs audacieux et doués qui créent des entreprises qui inaugureront l’ère technologique de l’Afrique et recherche des fondateurs qui sont concentrés, créatifs, ont une mentalité de croissance et possèdent un véritable cran. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.4dxventures.com/

A propos de Flutterwave

Flutterwave est une société de technologie de paiement qui aide les entreprises du monde entier à développer leurs activités en Afrique et dans d’autres marchés émergents, grâce à une plateforme qui permet des transactions transfrontalières via une API unique.

À ce jour, Flutterwave a traité plus de 140 millions de transactions pour une valeur de plus de 9 milliards de dollars US et dessert plus de 300 000 entreprises, dont des clients comme Uber, Flywire, Booking.com, Facebook, etc. L’avantage clé de la société est le traitement des paiements internationaux dans 150 devises et de multiples modes de paiement, y compris les cartes locales et internationales, les portefeuilles mobiles, les transferts bancaires, le troc par Flutterwave, etc. Flutterwave dispose d’une infrastructure dans plus de 33 pays africains, dont le Nigeria, l’Ouganda, le Kenya et l’Afrique du Sud. Pour plus d’informations sur le parcours de Flutterwave, veuillez consulter : www.flutterwave.com