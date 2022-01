Aide aux populations déplacées internes au Sahel : les bénéficiaires reconnaissants à l’ONG Help

Le Programme d’appui d’urgence intégré en santé primaire et de protection des populations vulnérables affectées par la crise sécuritaire dans les districts sanitaires de Sebba, Nouna et Tougan, région du Sahel et de la Boucle du Mouhoun tire à sa fin. En reconnaissance à l’Union européenne, à travers sa branche ECHO pour toutes ses actions en faveur des populations déplacées internes (PDI) de ces régions suscitées de l’ONG Help, a initié du 18 au 20 janvier 2022 à Sebba dans la province du Yagha, une visite terrain des réalisations du projet avec la presse.

Souvent on s’imagine que ce qui arrive aux autres, ne peut nous atteindre. Dans les médias, les affiches…, il n’est pas rare de voir cette image de l’enfant assis en plein désert, le regard, l’air affamé et la peau sur les os. Bien qu’elle soit choquante, elle est le reflet du quotidien de nombreux enfants dans les zones d’insécurité au Burkina Faso. Pour parer à la situation, l’Union européenne à travers sa branche ECHO à mis en place un projet dénommé : « Programme d’appui d’urgence intégré en santé primaire et protection des populations vulnérables affectées par la crise sécuritaire dans les districts sanitaires de Sebba, Nouna et Tougan, région du Sahel et de la Boucle du Mouhoun ». D’une durée de onze mois, il a été exécuté par le consortium Help-Tdh (Terre des Hommes Lausanne) avec pour objectif de contribuer à la réduction de la morbidité et du risque de mortalité ainsi que l’amélioration du bien-être chez les personnes affectées par la crise (hôtes et PDI) des districts sanitaires de Sebba, Nouna, Tougan. Sur le terrain, de nombreuses actions ont été menées par le consortium et les bénéficiaires sont reconnaissants de l’ONG Help.

880 enfants récupérés en quatre mois

Au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Sebba, mis en place en septembre 2021, le Centre de réhabilitation nutritionnel en interne (CRENI) a permis à la récupération de 880 enfants en situation de malnutrition aigüe en quatre mois. Pour l’attaché de santé en pédiatrie, Hamza Hamidou Maïga, l’appui de Help a beaucoup concouru à l’atteinte de ce résultat. « Depuis la mise en place de l’unité, Help nous appuie en personnel, avec des kits wash, des consommables pour faciliter la prise en charge des enfants.

La structure a également organisé des formations dans le but de renforcer les compétences des agents et elle a conduit avec les différentes structures sanitaires, deux sessions d’audit sur les décès, en vue de mieux recadrer la prise en charge des patients », a expliqué l’attaché de santé, M. Maïga. Il a ajouté que l’appui de Help ne s’est pas limité à ce niveau dans la prise en charge. « Help a construit pour l’unité de Sebba, une salle d’hospitalisation, une unité de préparation de lait pour les enfants, une cuisine, installé un kit solaire, réhabilité et équipé totalement le forage et procèdé même au remboursement des frais de transport à hauteur de 5 000 F CFA aux parents des enfants malades », a-t-il précisé. Djélika Hama et sa fille Firdaossi Hama sont originaires de Mansila, depuis deux mois, la petite est suivi pour malnutrition aigüe. Pour la mère, c’est grâce à Help que sa fille a recouvré la santé. « Depuis que je suis venue, on traite bien mon enfant, les produits sont gratuits, nous recevons deux repas par jour. Et c’est cela qui m’a beaucoup aidé, car s’il fallait sortir chercher à manger, ce n’est pas sûr que nous pourrions tenir avec la situation », a-t-elle clamé.

Des indicateurs satisfaisants

Conscient que le déplacement dans la zone n’est pas sans risque, et pour permettre la prise en charge adéquate des enfants malnutris dans la province, Help a mis en place des sous unités dans la commune de Mansila et de Boundoré pour rapprocher les services de santé des populations dans le besoin. « Dans ces zones délaissées par les agents de l’administration, nous avons procédé au recrutement des presta-taires pour assurer la prise en charge des enfants sur place. Mais pour l’instant, seule la sous unité de Mansila est fonctionnelle », a souligné le chef de projet, Parfait Douamba. Il s’est réjoui par ailleurs des résultats obtenus dans la mise en œuvre du projet. Ainsi, il ressort qu’en ce qui concerne l’objectif spécifique : « Améliorer l’accès aux soins de santé primaires à travers des actions de soutien du système de soins intégrant le paquet minimum WASH, et le renforcement des services formels et approches communau-taires en santé et protection », les deux indicateurs sont positifs.

« Le premier indicateur intéresse la prise en charge des enfants malnutris aigus tant au niveau ambulatoire (CSPS) qu’au niveau interne (CMA). En ambulatoire, le taux de guérison est de 98,04%, le taux d’abandon est de 1,96% et le taux de décès 00% alors que l’objectif était d’atteindre 90% soit un taux de réalisation des 108 ,94%. En interne, nous avons obtenu un taux de guérison de 92,68%, un taux de décès de 7% et un taux d’abandon de 0,32%. L’objectif étant de 90%, nous avons pu atteindre 102 ; 98% par rapport à la cible », a-t-il énuméré à titre d’illustration puisque dans les autres résultats, les taux sont aussi probants. En témoigne, la satisfaction de quelques bénéficiaires. « Je vous remercie, car depuis notre arrivée, vous nous avez permis de recouvrir notre dignité en mettant à la disposition de chacune des cent familles des abris, trois nattes, trois couvertures, trois moustiquaires, quatre bidons, des lampes solaires, des articles ménagers et cinq boules de savon », a laissé entendre Mahamoudou Diallo, un déplacé interne venu avec toute sa famille de Mansila. Fatimata Belenaaba, venue également de Mansila, a dit n’avoir pas de mot pour témoigner sa reconnaissance à Help, car, « lorsque nous avons pris la fuite, nous avons tout laissé derrière nous et sans l’aide de Help, nous ne saurions pas quoi faire ». Outre les PDI, le projet a pris en compte les populations hôtes qui paient un lourd tribut dans ce conflit.

Un manque de personnel

Amadou Barry a accueilli ces derniers mois, onze familles venues de Mansila. Pour ce chef de famille d’environ une centaine de personnes, l’appui de Help est énorme. « C’est par solidarité familiale que j’ai accepté héberger tout ce monde, mais je vous avoue que ce n’est pas facile. Heureusement grâce à Help, j’ai pu avoir des abris pour eux et chaque famille a reçu un kit. J’ai moi aussi bénéficié d’un kit », a fait savoir M. Barry. Cependant force est de constater que tout n’est pas rose. Selon l’attaché en santé en pédiatrie, Hamza Hamidou Maïga, l’insuffisance de personnel pour la prise en charge des cas qui ne font que s’augmenter de jour en jour, est un véritable handicap.

« Malgré l’appui de l’ONG, nous avons un déficit en ressources humaines, car l’unité est devenue une pédiatrie ; la charge de travail a augmenté et nous avons besoin de plus de personnel de santé pour pouvoir couvrir les différents postes », a appuyé M. Maïga. Et même si Help les soutient avec des produits, il a sollicité un accompagne-ment consé-quent en médicament pour pallier les ruptures. De leur côté, les PDI et leurs hôtes souhaitent que l’aide soit plus orienté vers l’alimentation. Pour le chef de projet, Parfait Douamba, même si les résultats sont tangibles, il faut nécessairement renforcer les acquis et ouvrir le projet à d’autres domaines tels que la sécurité alimentaire, la motivation des accou-cheuses villageoises et le développement du volet résilience, notamment la formation des jeunes dans des métiers, la formation des femmes dans les activités génératrice de revenus et le maraichage. Help est une ONG allemande d´aide d´urgence et de développement créé en Allemagne en 1981. Conformément à son mandat humanitaire, Help apporte de l´aide aux personnes en détresse, victimes de catastrophes naturelles ou de conflits armés, sans distinction de race, de religion ou d’idéologie. Elle soutient également les initiatives de développe-ment. Présente au Burkina Faso depuis 2008, Help s’investit dans le domaine de la santé, de la nutrition, du Wash, de la sécurité alimentaire, des urgences humanitaires. Elle est active dans la gestion des crises humanitaires au Burkina Faso, notamment dans la région du Sahel, du Centre-Nord, du Nord et de la Boucle du Mouhoun.

