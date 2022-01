Déclaration du porte-parole du Secrétaire général des Nations unies

Le Secrétaire général des Nations unies suit avec une profonde inquiétude l’évolution de la situation au Burkina Faso. Il est préoccupé, en particulier, par le sort et la sécurité du Président Roch Marc Christian Kaboré, ainsi que par la détérioration de la situation sécuritaire, à la suite du coup d’Etat qui a été déclenché le 23 janvier par des éléments des forces armées. Le Secrétaire général condamne fermement toute tentative visant à renverser un gouvernement par les armes. Il appelle les auteurs du coup d’Etat à déposer les armes et à garantir la protection de l’intégrité physique du Président et des institutions du Burkina Faso. Le Secrétaire général appelle tous les acteurs à faire preuve de retenue et à privilégier le dialogue. Les Nations Unies réitèrent leur plein engagement en faveur de la préservation de l’ordre constitutionnel et réaffirment leur soutien au peuple burkinabè dans ses efforts visant à trouver des solutions durables aux défis complexes auxquels le pays est confronté.