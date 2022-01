Situation nationale : Le Mouvement africain des peuples (MAP) exige la libération de Roch Marc Christian Kaboré et appelle à un retour rapide à l’ordre constitutionnel normal.

Depuis le samedi 22 janvier 2022, le Mouvement Africain des Peuples (MAP) s’est particulièrement préoccupé de la dégradation de la situation sociopolitique nationale exacerbée, cette fois-ci par des mutineries dans plusieurs casernes du pays, l’arrestation du Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et la prise du pouvoir par la force actée par une déclaration dans la soirée du lundi 24 janvier 2022 d’une junte autour du Mouvement patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration.

Au regard du contexte actuel, ce putsch vient accroître les incertitudes dans lesquelles se trouvent tout un pays et son peuple face à la recrudescence du terrorisme et à la cherté de la vie. Fort de ce constat et de cette prémonition, le MAP, fidèle à ses principes de promotion et de défense des valeurs démocratiques:

* Condamne le coup d’État perpétré contre le régime démocratiquement élu du président Roch Marc Christian Kaboré et s’insurge contre l’attitude inqualifiable de toute la classe politique dont la passivité et le mutisme font le lit de cette nième crise qui ne fait qu’accroître la douleur et le grand malheur des populations. Pour ce faire, le MAP exige sans délai:

* la libération immédiate et sans conditions du président Roch Marc Christian Kaboré ;

* le retour rapide à l’ordre constitutionnel normal; * l’amnistie pour tous les militaires et les civils impliqués dans le putsch ; *la satisfaction des besoins légitimes des FDS et des VDP ;

* le retrait de la vieille classe de la vie politique pour laisser la place aux jeunes dont l’âge est compris entre 30 et 40 ans. Du reste, le MAP rappelle que la Constitution, Loi fondamentale du pays, donne des mécanismes de résolution de pareille crise. Restons mobilisés pour la paix. Que Dieu bénisse le Burkina Faso.

Victorien B W TOUGOUMA

Président du Mouvement Africain des Peuples (MAP)