Solenzo : l’incendie d’une boutique crée la panique

Dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 janvier 2022, un incendie s’est déclaré dans une boutique dans le quartier Gnikakuy au secteur 2 de la ville de Solenzo.

Ce mardi 25 janvier 2022, aux environs de 20 heures, Mahama Sawadogo, commerçant d’articles divers à Solenzo, ferme sa boutique de peur de se faire rattraper par l’heure du couvre-feu fixée à 21 heures. Aux environs de 1 heure du matin, il est réveillé par un coup de fil qui l’informe que son commerce, situé à l’entrée du marché central de Solenzo, est en feu. Le crépitement des flammes et la détonation des deux bouteilles de gaz du réfrigérateur ont semé la panique dans la ville. Certains ont même pensé à une attaque terroriste. Une information vite démentie. Mahama Sawadogo, sans penser au couvre-feu qui courait, a pris ses jambes au cou pour se rendre sur les lieux. Sur place, il trouve les voisins à pied d’œuvre en train de lutter contre les flammes avec des sceaux d’eau. A l’couter, c’est le fil conducteur de courant qui quitte le compteur au réfrigérateur sous le hangar qui est à l’origine du drame. Les dégâts, selon le tenancier de la boutique, se chiffrent à une dizaine de millions de francs CFA. Le haut-commissaire de la province, Sahabani Zèba, accompagné du préfet de Solenzo, du maire de la commune et des responsables des Forces de défense et de sécurité sont allés encourager le propriétaire de la boutique ainsi que les autres commerçants qui lui ont été solidaires.

Salifou OUEDRAOGO

AIB/Banwa