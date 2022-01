Burkina: Le NTD engage le MPSR à la mise en place d’un processus inclusif et participatif…

Le Nouveau Temps pour la Démocratie (NTD) dit suivre avec attention l’évolution de la situation politique qui « préoccupe et inquiète » l’ensemble du peuple burkinabè. Dans une déclaration, ce parti pense que Burkina Faso assiste à un « acte anticonstitutionnel de prise du pouvoir exécutif ».

Le NTD qui se dit parti républicain et fidèle à ses principes et à ses textes fondamentaux, condamne le coup de force militaire et appelle à la libération du Président du Faso Rock Marc-Christian KABORE.

Il engage par ailleurs, le MPSR à la mise en place d’un processus inclusif et participatif devant aboutir à la satisfaction des aspirations profondes du Peuple burkinabè, à savoir une gouvernance sécuritaire efficace qui ramène la paix sur l’ensemble du territoire national.

AB