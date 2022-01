Coup d’Etat au Burkina : l’UPC prend acte et entend travailler avec toutes les forces vives pour libérer le pays du joug terroriste.

L’Union pour le Progrès et le Changement (UPC) a déclaré que la succession des événements qui a conduit le Chef de l’Etat à renoncer de lui-même à ses fonctions de Président du Faso, amène son Parti, à prendre acte de la nouvelle situation que vit le Burkina Faso avec l’avènement du MPSR.

En attendant que les nouvelles autorités du pays déclinent leurs intentions et leur programme, l’UPC demande que l’intégrité physique du Président Roch Marc Christian KABORE soit sauvegardée et que la liberté lui soit accordée le plus rapidement possible.