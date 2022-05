Coup d’Etat au Burkina : L’ADF/RDA prend acte et invite le MPSR à préserver l’intégrité physique du président Roch.

Peuple du Burkina Faso,

Chers compatriotes de l’intérieur et de la diaspora,

L’Alliance pour la Démocratie et la Fédération – Rassemblement Démocratique Africain (ADF-RDA) a suivi avec un intérêt particulier la situation qu’a traversée notre pays la nuit du samedi 22 au dimanche 23 janvier 2022, ayant abouti à la démission du Président Roch Marc Christian KABORE et à la prise du pouvoir, dans l’après-midi du lundi 24 janvier 2022, par le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR).

L’ADF-RDA prend acte de ce soubresaut militaro-politique qui intervient dans un contexte marqué par une crise sécuritaire généralisée et éprouvante pour nos populations longtemps essoufflées.

Aussi, l’ADF-RDA invite-t’elle le MPSR à préserver l’intégrité physique et matérielle du Président Roch Marc Christian KABORE et des membres de l’ancien régime et à travailler à la réconciliation sincère des filles et fils du Burkina Faso.

Parti républicain et de paix, l’ADF-RDA attache du prix aux principes démocratiques et constitutionnels gage d’une nation forte et prospère.

L’ADF-RDA espère que le MPSR va ouvrir, dans les délais les meilleurs, une large concertation avec l’ensemble des Burkinabè afin de définir un cap qui pourra conduire au retour à une vie constitutionnelle normale.

Que Dieu Bénisse le Burkina Faso !

Paix – Liberté – Justice

Fait à Ouagadougou le 28 janvier 2022