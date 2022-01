Fête coutumière du chef d’Issouka à Koudougou : Naaba Saga 1er appelle à l’unité et à la fraternité

La fête coutumière communément appelée Nabasga du chef d’Issouka Naaba Saga 1er a été célébrée le samedi 29 janvier 2022 à Koudougou. A cette cérémonie qui a connu la présence de nombreuses personnalités venues de divers horizons, le chef traditionnel a appelé à l’unité et à l’apaisement des cœurs pour un Burkina Faso de paix.

Comme chaque année, le chef d’Issouka Naaba Saga 1er a encore sacrifié à la tradition à travers la célébration de sa fête coutumière communément appelée Nabasga. L’événement s’est tenu, le samedi 29 janvier 2022, au palais royal d’Issouka dans la cité du Cavalier Rouge, en présence de nombreuses autorités coutumières, administratives et des populations de Koudougou. La cérémonie coutumière a été marquée par des sorties spectaculaires du chef habillé d’abord en toge rouge, ensuite en blanc et dans une tenue multicolore à sa 3e sortie, chaque couleur ayant une signification. Le rouge symbolise la guerre et le sang que le chef est prêt à verser pour sauver son royaume.

Le blanc symbolise, quant à lui la pureté, la clarté, et la paix. Des valeurs que le chef doit incarner sous son règne pour une bonne gouvernance dans sa communauté. Cette couleur signifie aussi que le roi doit être un guide qui trace la voie à suivre par ses sujets. Tandis que la toge multicolore enfilée par le chef d’Issouka à la troisième et dernière sortie traduit la diversité culturelle au sein de la société et les richesses de ce vivier que constitue son ressort territorial. Le Nabasga 2022 de Naaba Saga 1er a été placé sous le thème de « l’unité » ; qui sous-entend unité des filles et fils du royaume et de Koudougou autour d’un même objectif : le développement et la paix. Ainsi dans son message à la population, il a indiqué que nous sommes dans un monde de plus en plus fragilisé par des violences et des tensions de toutes sortes. Au sein de nos cellules familiales, de nos communautés, fait savoir le Naaba, des déchirures sont vécues entre frères et sœurs ; dans notre ville, la politique aidant, et bien d’autres raisons font que l’unité devient comme un rêve ajoutant que nous vivons aujourd’hui les conséquences de nos déchirures .

« vivre dans la concorde »

« Je demande que dans chaque famille à Issouka, les filles et fils sachent oublier les offenses déchirantes, les paroles blessantes prononcées, les actes révoltants posés ». « Les cœurs doivent pouvoir s’ouvrir à la fraternité qui honore la mémoire des parents qui sont nés ici au bord du Boulkiemdé », a-t-il émis le vœu. Il a saisi l’occasion pour appeler l’ensemble des Burkinabè à privilégier le dialogue en toute circonstance, à travailler à l’apaisement des cœurs pour l’édification de la Nation dans l’unité et la concorde. Pour l’ancien fonctionnaire international, le Nabasga est une occasion pour lui de rendre hommage à ses ancêtres pour avoir bien veillé sur la population durant la saison et permis une bonne pluviométrie ainsi que de bonnes récoltes.

« Au nom de mes ancêtres d’Issouka, et au nom de l’Association SONGNAAM des chefs traditionnels, je vous souhaite pour 2022, ce qu’il y a de meilleur, pour vous et vos proches dans ce monde tumultueux », a conclu le chef d’Issouka. Auparavant le chef de zone, le Samb-Naaba, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les invités venus des quatre vents pour prendre part à l’événement. Très reconnaissant il a imploré les mânes des ancêtres pour le retour dans les familles respectives dans la paix et la bonne santé. A cette cérémonie les populations ont présenté des échantillons de récoltes apportés pour constituer le stock de sécurité dans la cour du chef qui accueille toutes sortes d’étrangers. Cela traduit également la solidarité et le partage qui sont entre autres des valeurs de la société traditionnelle.

Beyon Romain NEBIE

