Situation nationale : la jeunesse souhaite une prise en compte de ses idées

Le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso (CNJ-BF) avec la participation des associations et mouvements des jeunes du Burkina Faso a organisé une rencontre de concertation sur la situation nationale, le samedi 29 janvier 2022, à Ouagadougou.

Dans le but de donner sa lecture sur la situation nationale actuelle, le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso (CNJ-BF) avec la participation des associations et mouvements des jeunes du Burkina Faso a organisé une rencontre de concertation, le samedi 29 janvier 2022, à Ouagadougou. A cette occasion, le président du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso (CNJ-BF), Moumouni Dialla, a indiqué que cette rencontre est organisée pour recueillir les points de vue des uns et des autres sur la situation nationale, mais aussi appeler les jeunes à plus de responsabilités à être des acteurs d’apaisement pour éviter le piège de 2014. « Chaque jeune doit éviter la course effrénée vers les positionnements privilégiés et les postes », a-t-il expliqué. Il souhaite que la jeunesse fasse de cette situation, une transition générationnelle. Pour lui, chaque jeune doit être un acteur pour le développement du Burkina Faso.

« La situation commande que nous, jeunes, soyons plus responsables, républicains et surtout patriotes. Ensemble camarades jeunes, travaillons pour ne pas qu’on ait une transition de plus ou de trop », a-t-il poursuivi. Moumouni Dialla n’a pas manqué d’inviter les jeunes à faire des propositions d’idées concrètes qui prennent en compte leurs aspirations afin que le conseil puisse les reverser aux nouvelles autorités. Selon lui, rien ne doit se faire sans la jeunesse qui a été longtemps mise à l’écart du cercle d’idées pour le développement du Burkina Faso. Sur la position du Conseil national de la jeunesse concernant le coup d’Etat, le président du Conseil a dit prendre acte, souhaitant qu’il soit la voie pour sortir les Burkinabè de la précarité et de la souffrance.

Ibrahim SOUMDAOGO (Stagiaire)