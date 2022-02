Bobo-Dioulasso : près de 200 plaquettes de cannabis saisies par la police

Les services de la Police nationale ont saisi près de 200 plaquettes de cannabis à Bobo-Dioulasso et mis aux arrêts un présumé trafiquant âgé de 61 ans. L’information a été rendue publique ce mardi 1er février 2022.

« Dans la dynamique de ses missions régaliennes de sécurisation des populations et de la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes, la Police Nationale, à travers le Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) des Hauts-Bassins, a mis aux arrêts un présumé trafiquant de drogues (cannabis) », informe la police, ce mardi 1er février 2022. Agé de 61 ans, il a été interpellé en compagnie d’autres consommateurs venus s’approvisionner.

« Résidant dans la ville de Bobo-Dioulasso, il stockait ses marchandises dans un hameau de cultures hors de la ville, dans son champ, et y recevait tous ses clients », précise la police. Elle précise qu’il ressort également de son audition que les quantités de drogues étaient transportées à l’aide de motocyclettes en provenance d’un pays voisin, pendant les nuits à travers des pistes rurales, pour ravitailler la zone de Bobo-Dioulasso jusqu’au Mali et, cela depuis quatre (04) ans. La Police Nationale remercie encore une fois la population pour sa collaboration qui a permis d’atteindre ce résultat. Par ailleurs, elle l’invite à s’impliquer davantage dans la lutte contre l’abus de drogues sous toutes ses formes, « car c’est un fléau qui est en plein essor et cause d’énormes conséquences fâcheuses surtout au sein de la frange jeune ».

JMT