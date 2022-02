Coup d’Etat au Burkina : la junte militaire a reçu des représentants des partis politiques ce mardi

Des représentants des partis politiques toutes tendances confondues ont été reçus ce mardi au palais de Kosyam, dans le cadre des concertations initiées par la junte, depuis plusieurs jours. Le président du MPSR, Paul Henri Damiba les a invités à faire preuve de responsabilité et de retenue, et à accompagner la junte dans ce processus en apportant leur contribution. Il a fait savoir que la gestion du processus sera apolitique. Les partis ne seront donc plus au centre du fonctionnement politique mais qu’ils doivent soutenir le processus en cours, au nom du patriotisme de l’unité nationale.

La Rédaction