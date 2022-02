DGTTM : des agents de MEGAMONDE dans la tourmente

Kantigui a appris que des agents de la société MEGAMONDE mis à la disposition de la Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM) ont vu leur contrat de travail suspendu. Kantigui a eu une copie de la note signée du président-directeur général, du directeur des opérations et du directeur administratif et financier de la société MEGAMONDE.

La lettre stipule qu’à la suite des évènements que le Burkina Faso a connus le 24 janvier 2022, la signature du protocole autorisant le prolongement des contrats de travail n’a pas pu être finalisée par les autorités de l’Etat. Ce qui ne permet pas de travailler dans un cadre légal.

Par conséquent, le prolongement des contrats de travail de son personnel exerçant au sein de la DGTTM Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et qui devrait courir jusqu’au 30 avril 2022 est suspendu et en attendant le dénouement de la situation, les présents contrats prendraient fin au 31 janvier 2022. Selon la source de Kantigui, cette annonce a perturbé le service ce 1er février à la DGTTM. Kantigui souhaite que la situation se normalise pour éviter que ces agents viennent grossir le nombre des chômeurs au Burkina Faso.

Il prétexte une garde pour voir sa maîtresse

Kantigui a appris que la victoire des Etalons lors du match de qualification pour les ½ finale de la CAN 2021, le samedi 29 janvier 2022, n’a pas fait que du bien à tout le monde. En effet, ce jour-là, un agent de santé exerçant dans une capitale régionale du pays a prétexté une garde à l’hôpital pour aller suivre le match chez une de ses conquêtes. Pour éviter que son épouse qui connait bien ses jours de garde ne soupçonne quelque chose, il aurait pris le soin de préciser à cette dernière que c’est un collègue qui lui a demandé de le remplacer parce qu’ayant eu un empêchement de dernière minute.

C’est ainsi qu’il a quitté le domicile aux environs de 17h 45 pour l’ ‘’ hôpital ‘’ où la garde débute à 18h, a relaté la source de Kantigui. Alors que ce scenario monté de toutes pièces avait pour seul but de lui permettre d’aller suivre ‘’ tranquilos ‘’ le match chez son ‘’ deuxième bureau ‘’ qui habite dans une cour commune. Malheureusement pour notre agent de santé, au coup de sifflet final de l’arbitre, les locataires se sont retrouvés au milieu de la cour pour célébrer la victoire du Onze national.

C’est dans cette liesse que celui qui était censé être de garde à l’hôpital découvre parmi les personnes en liesse le petit frère de sa femme, un étudiant venu lui aussi suivre le match avec ses camarades dans la même cour. Ayant rendu visite à sa sœur quelques heures plus tôt, ce dernier avait été témoin du départ de son beau-frère, l’infirmier, pour la garde. Selon l’interlocuteur de Kantigui, l’homme serait retourné précipitamment chez lui évoquant des migraines. Mais il n’a pas toujours le cœur net puisque l’étudiant aurait vendu la mèche à sa sœur.

Attendant que sa femme évoque le sujet, celle-ci est restée jusque-là silencieuse. Ce qui a poussé ce dernier à se confier à son entourage : « Je connais ma femme, ce silence m’inquiète beaucoup », aurait-il affirmé. En attendant, Kantigui prie pour une autre victoire des Etalons afin de faciliter la réconciliation du couple.

Tuy : un éléphant tue une femme à Tioro

Au cours d’une visite dans la commune rurale de Béréba, province du Tuy, Kantigui a eu vent de la mort tragique d’une femme attaquée par un éléphant en divagation, le lundi 24 janvier 2022, dans le village de Tioro. Selon la source de Kantigui, l’animal s’est échappé d’une forêt classée et des agents des eaux et forêts s’activaient pour le ramener dans son biotope.

Pendant sa migration, a précisé la source de Kantigui, le pachyderme a traversé plusieurs localités avant de rentrer à Tioro à partir de la commune de Houndé. Là-bas, la nouvelle de la présence de l’éléphant aurait drainé des badauds sortis pour le contempler, a ajouté l’interlocuteur de Kantigui. Il a indiqué que l’infortunée aurait enfourché sa bicyclette pour aller, elle aussi, regarder l’éléphant.

Mais hélas, a-t-il regretté, dans sa course imprudente sur la piste qui mène à l’animal, la bonne dame va se retrouver nez à nez avec lui. A l’aide de sa trompe, il l’aurait percutée avant de la piétiner à plusieurs reprises, a relaté la source de Kantigui. Les gens venus à la rescousse n’auront pas la chance d’arriver avec la victime au centre de santé de Béréba à environ 6 km du lieu de l’incident, puisqu’elle a succombé à ses blessures. Kantigui invite les populations à plus de prudence en cas de fugue des animaux sauvages et les autorités compétentes à les sensibiliser aux risques qu’elles courent en voulant s’approcher d’eux.

Loroum : des élèves pris en otage dans des tractations

Pris en étau entre les groupes armés terroristes qui écument la localité, les populations de la province du Loroum se sont massivement déplacées à Ouahigouya et à Séguenega. Dans cet élan de déplacement, figuraient plusieurs élèves. A Ouahigouya, ils sont des milliers, selon les services techniques.

Il est parvenu à Kantigui que la gestion de la continuité éducative de ces élèves a connu des incompréhensions. Dans une note en date du 29 décembre 2021, le directeur provincial des Enseignements post-primaire et secondaire décidait de la délocalisation des élèves du Loroum à Ouahigouya. Mais quelques heures après, le directeur revenait sur sa décision au regard de la polémique née autour de l’initiative.

Malgré l’annulation, des initiatives isolées se sont développées à la reprise des classes en janvier 2022, mais sans aucun encadrement administratif, selon les syndicats qui ont déploré un manque de communication tout au long de la gestion de la crise. Kantigui a ouï dire qu’à la demande des partenaires sociaux, une rencontre a eu lieu le 24 janvier 2022 entre les responsables de l’éducation et la coordination provinciale des syndicats de l’éducation à Ouahigouya.

Kantigui déplore que cette rencontre qui devrait clarifier la gestion de la continuité éducative des élèves déplacés du Loroum n’ait pas abouti à une feuille de route claire. Kantigui interpelle les autorités en charge de l’éducation qui s’étaient dotées d’un plan d’urgence en la matière pour sauver le cursus de ces milliers d’élèves. Kantigui rappelle que la fermeture des classes dans la province du Loroum a impacté 4 116 élèves du post- primaire et du secondaire et 20 000 du primaire.

Léo : SOS pour le jardin municipal

C’est avec amertume et une grande préoccupation que Kantigui a constaté avec effarement l’état piteux dans lequel se trouve le jardin de la municipalité de Léo. Depuis plus d’une décennie, ce bâtiment qui jouxte l’ex-hôtel de ville situé en plein centre-ville est abandonné par les autorités communales. Le jardin est dans un état de décrépitude dans tous ses compartiments.

Certaines sources ont informé Kantigui que le lieu de détente a été entre-temps érigé en dépotoir de déchets plastiques. Kantigui souhaite que les autorités municipales fassent quelque chose pour redonner vie à cette infrastructure marchande dont la contribution au budget communal est importante.

Banwa : des HANI créent la débandade

Kantigui a appris que des Hommes armés non identifiés (HANI) ont fait une incursion, le lundi 31 décembre matin dans le village de Bonkuy, à 23 km de la ville de Solenzo. Ils sont arrivés à l’école du village et ont intimé l’ordre à des maçons d’arrêter la construction des salles de classe avant de poursuivre leur chemin. Selon la source de Kantigui, le tricycle des maçons a été retiré et les terroristes ont fait savoir qu’ils continuaient à Ramtenga pour visiter un autre chantier en construction. C’est ainsi que l’alerte a été donnée aux écoles voisines et ce fut la débandade dans les villages voisins, a-t-on confié à Kantigui. Kantigui souligne que les écoles de Bonkuy, Dinkiena, Montionkuy et Bendrétenga sont fermées depuis les congés du premier trimestre à cause de l’insécurité.

Ouahigouya : un homosexuel bastonné au secteur 4

Kantigui a été informé que dans la cité de Naaba Kango au secteur 4, un homosexuel s’est fait bastonner par un groupe de jeunes dans un bistrot de la place dans la nuit du 5 janvier 2022. L’infortuné a eu le malheur de jeter son dévolu sur l’un d’entre eux. Aux dires du confident de Kantigui, l’homosexuel passait son temps à harceler le jeune homme en utilisant plusieurs numéros pour le joindre.

Imperméable à ses avances, il aiguise alors son jeu de séduction en mettant l’argent en avant. En dépit de ces efforts, sa ‘’ proie ‘’ est restée de marbre. Pour lui donner une correction, sur conseils de ses amis, le jeune homme a fait semblant de se prêter à son jeu en donnant rendez-vous à son ‘’ prétendant ‘’.

Ayant mordu à l’hameçon, il s’est rendu illico presto au lieu du ‘’ rencart ‘’. Sur-le-champ, il est maîtrisé par ce dernier et ses amis. Au bout d’un interrogatoire musclé, le gay va citer les noms d’autres personnes qui appartiennent au même club que lui dans la ville de Ouahigouya.

La confession ne lui épargnera cependant pas des coups et blessures. Marié et père d’un enfant, l’homosexuel a eu la vie sauve grâce à l’intervention des riverains.

Insécurité : réveil effroyable à Ouahigouya

C’est avec stupéfaction que Kantigui a pu constater une scène macabre qui a eu lieu dans la nuit du 29 au 30 janvier 2022 dans la cité de Naaba Kango. En effet, un homme a été retrouvé mort calciné à l’aide d’un pneu de véhicule dans un jardin maraicher en pleine ville.

Ce drame a plongé la population dans une peur absolue au regard de l’insécurité galopante et qui contraint femmes, hommes et enfants déplacés internes à vivre dans la précarité à Ouahigouya. Pour l’heure, les autorités policières ont ouvert une enquête afin d’élucider le drame. Kantigui se pose la question de savoir si l’individu en question s’est volontairement donné la mort en se brûlant ou est-il victime d’un acte odieux d’individus.

En attendant, Kantigui remarque que l’insécurité prend des proportions inquiétantes dans la ville. Il invite donc les habitants de cette localité à plus de prudence, mais aussi contribuer, à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, dans la lutte engagée contre l’insécurité sous toutes ses formes.

Fada : des cas d’influenza aviaire hautement pathogène détectés

Kantigui est tombé sur un communiqué du haut-commissaire de la province du Gourma relatif à la présence de cas de contamination au virus de l’influenza aviaire (grippe aviaire) hautement pathogène dans sa circonscription administrative. Selon le communiqué dont Kantigui a pris connaissance du contenu, des examens virologiques réalisés auraient confirmé ces cas.

Par conséquent, la commune de Fada N’Gourma a été placée sous surveillance de la direction provinciale des Ressources animales. Par ailleurs, la contamination étant circonscrite au secteur 1 de la ville, cette partie a été déclarée « zone de séquestration » par le communiqué. De ce fait, les déplacements des espèces sensibles à l’intérieur de cette zone ont été interdits. En outre, « des abattages sanitaires y seront réalisés », peut-on lire dans la note du premier responsable de la province.

Une note qui a également interdit les entrées et sorties de volaille, d’objets et de produits d’aviculture de la ville sans autorisation délivrée par les services vétérinaires. Le haut-commissaire a invité la population à la vigilance et à la collaboration en signalant les cas de mortalité de volaille et d’oiseaux sauvages qui viendraient à être constatés.

Kantigui salue ces initiatives qui participent à circonscrire le mal dans la zone où le virus s’est déclaré.

Coup d’Etat du 24 janvier 2022 : le MCC observe une pause

Kantigui, comme tous les partenaires au développement, est préoccupé par la situation socio-politique actuelle au Burkina Faso. En effet, il est tombé dans l’oreille de Kantigui l’observation d’une pause des activités liées au deuxième Compact de 450 millions de dollars accordé au Burkina Faso par le Millennium Challenge Corporation (MCC) du gouvernement américain à la suite du changement de la situation politique.

Le MCC, qui dit rester inquiet face à cette situation, appelle les nouvelles autorités, en particulier, à la recherche d’une solution démocratique tout en assurant la sûreté et la sécurité des Burkinabè. Car, tous les pays partenaires du MCC doivent démontrer un engagement continu envers les principes qui sous-tendent les critères rigoureux de sélection de l’agence pour rester éligibles aux investissements du MCC.

« Le MCC a d’abord établi un partenariat avec le gouvernement du Burkina Faso en 2005. Suite à la réussite d’un Compact de 480 millions de dollars axé sur l’agriculture, le régime foncier, les routes et l’éducation des filles en 2014, le MCC et le gouvernement du Burkina Faso ont signé un deuxième Compact de 450 millions de dollars le 13 août 2020, qui vise à renforcer le secteur énergétique du pays…», a lu Kantigui dans une déclaration du MCC en date du 31 janvier 2022.

Kantigui souhaite que la situation socio-politique du Burkina Faso évolue favorablement afin que le MCC continue à travailler à la réduction de la pauvreté dans le pays.

Mogtedo (Ouidi) : une déplacée interne enceinte, pour 500 F CFA

Kantigui est dégoûté par l’insouciance et la cruauté de certains hommes envers des personnes aussi vulnérables que les déplacées internes. En effet, présent, la semaine dernière, au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Ouidi, dans la commune de Mogtedo, région du Plateau central, pour honorer un rendez-vous médical, Kantigui a été témoin de la mésaventure d’une femme déplacée interne dont l’époux est mort dans une attaque terroriste.

Selon les explications de la pauvre veuve, mère de trois enfants, un tenancier de débit de boissons lui avait proposé un ‘’ job ‘’ de technicienne de surface dans un ‘’ maquis ‘’. Celui-ci lui aurait remis la somme de 2 000 F CFA pour assurer sa pitance du jour en attendant de débuter le travail.

Pendant qu’elle concluait le contrat avec le propriétaire du ‘’ maquis ‘’, un homme, sans scrupule, écoutait leur conversation. Il a attendu que la dame s’éloigne pour lui faire une offre, à savoir aller avec elle contre la somme de 2 000 F CFA. Et la précarité a fait mordre la veuve à l’hameçon.

« L’inconnu, après avoir assouvi sa libido, m’a tendu un billet de 500 F CFA au lieu de 2 000 comme convenu », a-t-elle raconté, les yeux imbibés de larmes. Somme qu’elle a acceptée malgré elle. Mais c’était sans s’imaginer que ce sale quart d’heure qu’elle venait de vivre, selon ses propos, lui réserverait une autre surprise désagréable.

En effet, elle vient de se rendre compte qu’elle est enceinte d’un inconnu. Séance tenante, des personnes ont mobilisé de l’argent pour la soutenir dans cette épreuve difficile. Kantigui les félicite pour ce geste et appelle toutes les bonnes volontés à venir en aide à cette veuve qui a déjà à sa charge trois enfants et sa belle-mère.

