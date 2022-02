Guinée-Bissau : Des coups de feu entendus au palais présidentiel. (BBC)

Selon nos confrères de BBC, des coups de feu sont tires à proximité du palais présidentiel. Des rapports non confirmes indiquent que des soldats ont encercle le bâtiment ou le président Umaro Sissoco Embalo et le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam étaient en réunion. Une source précise que l’on ignore où se trouvent actuellement le président et son premier ministre.

La Guinée-Bissau a une longue histoire d’instabilité politique et de coups d’Etat militaires, dont le dernier remonte à 2012.

M. Embalo a déclaré vouloir résoudre les tensions politiques dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, qui a connu neuf coups ou tentatives de coup d’État depuis 1974. Il a également promis de moderniser l’une des nations les plus pauvres du monde, qui compte quelque 1,6 million d’habitants.

