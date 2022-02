Lutte contre l’insécurité urbaine : Près de 200 plaquettes de cannabis saisies à Bobo-Dioulasso

Dans la publication qui suit, la Police nationale a informé, le mardi 1er février 2022, que le Service régional de la police judiciaire (SRPJ) des Hauts-Bassins a mis aux arrêts un présumé trafiquant de drogue en possession de près de 200 plaquettes de cannabis.

Dans la dynamique de ses missions régaliennes de sécurisation des populations et de la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes, la Police nationale, à travers le Service régional de la police judiciaire (SRPJ) des Hauts-Bassins, a mis aux arrêts un présumé trafiquant de drogue (cannabis). Agé de 61 ans, il a été interpellé en compagnie d’autres consommateurs venus s’approvisionner.

Résidant dans la ville de Bobo-Dioulasso, il stockait ses marchandises dans un hameau de cultures hors de la ville, dans son champ, et y recevait tous ses clients. Il ressort également de son audition que les quantités de drogue étaient transportées à l’aide de motocyclettes en provenance d’un pays voisin, pendant les nuits à travers des pistes rurales, pour ravitailler la zone de Bobo jusqu’au Mali et, cela depuis quatre (04) ans, a-t-il affirmé.

La Police nationale saisit cette occasion pour encore une fois remercier la population pour sa collaboration qui a permis d’atteindre ce résultat. Par ailleurs, elle l’invite à s’impliquer davantage dans la lutte contre l’abus de drogue sous toutes ses formes, car c’est un fléau qui est en plein essor et cause d’énormes conséquences fâcheuses surtout au sein de la frange jeune. Aussi, elle lui réitère son invite à toujours signaler les cas suspects aux numéros verts suivants : 17, 16 et 1010. La Police nationale, une force publique au service des citoyens !

La Direction de la Communication et des Relations publiques