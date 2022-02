Situation nationale : des OSC soutiennent les nouveaux dirigeants

La coordination régionale des mouvements et organisations de la société civile de la région du Nord a animé une conférence de presse, le jeudi 3 février 2022, à Ouahigouya, en vue de manifester son soutien au Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR).

La coordination des mouvements et Organisations de la société civile (OSC) du Nord soutient la prise du pouvoir par le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR). Au cours d’une conférence de presse, tenue, le jeudi 3 février 2022 à Ouahigouya, elle a officiellement apporté son soutien aux nouvelles autorités du pays. « Nous avons été ceux-là qui étaient au-devant de toutes les marches qui demandaient la démission de Roch Kaboré », a souligné le coordonnateur de la coordination des mouvements et OSC du Nord, Youssouf Bagaya dit Watao. La coordination qui regroupe plus de trente-cinq mouvements et associations se félicite d’avoir contribué à l’avènement de cette nouvelle ère politique, à l’entendre.

« Nous invitons le peuple burki-nabè à s’investir pour accompagner le MPSR dans sa mission de refondation. Aussi, nous demandons, entre autres, aux nouvelles autorités, la libération des zones occupées par les terroristes, la prise en charge conséquente des déplacés internes et leur retour chez eux, la libération de tous les prisonniers politiques, la lutte contre la corruption, la promotion de la liberté d’expression et la démocratie », a soutenu le coordonnateur. Par ailleurs, M. Bagaya a exhorté le MPSR à travailler au retour à une vie constitutionnelle normale. A la CEDEAO et à la communauté internationale, Youssouf Bagaya et ses camarades leur ont demandé d’épargner le Burkina Faso des sanctions qui risquent d’accentuer la souffrance des populations. Selon lui, une réflexion sur la question du partenariat militaire avec la France se pose. « Cette collaboration a montré ses limites. Il nous faut donc nouer d’autres partenariats dans l’intérêt de notre pays », a-t-il suggéré.

Fleur BIRBA

Roland KABORE (Stagiaire)