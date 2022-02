Jeux Olympiques d’hiver de Beijing: Une compétition riche en couleurs comme en 2008

En accueillant les Jeux Olympiques d’été en 2008, la Chine avait émerveillé le monde entier à travers une organisation réussie à tous les niveaux. Cette fois-ci, avec Beijing qui accueille les JO d’hiver du 4 au 20 février 2022, l’empire du milieu est en train de rééditer l’exploit à travers une organisation parfaite.

Les Jeux Olympiques d’hiver débutent ce vendredi 4 février 2022 à Beijing, la capitale chinoise. Comme en 2008 lors des JO d’été, le pays d’accueil a mis les petits plats dans les grands pour que les JO d’hiver soient couronnés de succès dans toutes ses dimensions. Contexte Covid-19 oblige, toutes les dispositions ont été prises pour préserver la santé des athlètes et de tous les supporters qui ont fait le déplacement en Chine. Des restaurants où des robots assurent tous les services ont été mis en place dans cette dynamique. Que dire des sites qui doivent accueillir les différentes compétitions ? Qui pour les apprécier à leur juste valeur si ce ne sont les athlètes eux-mêmes ? Présents à Beijing depuis quelques jours, ils s’entrainent déjà sur ces sites pour s’y habituer. C’est avec enthousiasme qu’ils ont porté un regard sur « les conditions de compétition impressionnantes de ces Jeux dotés d’installations écologiques et de dispositifs intégrant la technologie et l’innovation pour aider les sportifs à réaliser des performances de haut niveau ».

Le skieur américain Ryan Cochran-Siegle qui s’est entrainé à Yanqing est satisfait de ce qu’il a pu voir. « La neige spectaculaire et le terrain impressionnant devraient donner des conditions de course incroyables », s’est-il émerveillé. Son compatriote, le curleur Chris Plys est aussi étreint de ravissement en visitant le Cube de glace, site adapté du Centre national de natation, connu sous le nom de Cube d’eau durant les Jeux d’été 2008. C’est dans cette Cube d’eau que le nageur américain Michael Phelps avait remporté un record de huit médailles d’or lors des JO de 2008. « C’est ce dont j’ai rêvé. J’ai une photo agrandie de Phelps au-dessus de mon bureau, prise ici aux Jeux. Nous allons pouvoir jouer dans cette même arène. Un rêve devient réalité », a-t-il déclaré. Dimanche dernier, c’est l’équipe américaine de hockey sur glace a participé une séance d’entraînement au Centre sportif de Wukesong, a pu se faire une idée de l’atmosphère des jours de match ; patiner sur la patinoire de compétition est toujours une expérience spéciale.

39 sites pour les compétitions

Ce sont au total 39 sites qui seront utilisés durant les JO d’hiver. Parmi ceux-ci, cinq sites des JO d’été de Beijing 2008 seront réutilisés à cette occasion. Les différents sites des Jeux d’hiver de Beijing sont équipés de toutes sortes d’outils de haute technologie en vue d’un déroulement dans des conditions idéales. Le Cube de glace, par exemple, transformé en arène de curling après avoir servi de bassin de natation olympique en 2008, est le premier site au monde à réaliser une « transition eau-glace ». La construction des stades olympiques a mis en avant des concepts écologiques avec des pratiques innovantes et des percées technologiques, mettant ainsi en évidence le savoir-faire chinois dans le domaine de la construction d’infrastructures. « Le Centre national de patinage de vitesse (Ruban de glace) est un exemple d’innovation scientifique et technologique, démontrant l’approche globale de la Chine en matière de stades olympiques, de la conception et de l’application des technologies aux matériaux et à la fabrication », a indiqué un document de la société étatique Beijing State-Owned Assets Management Co (BASM), qui gère le Stade national, le Centre national de natation et le Centre national de patinage de vitesse.

Innovation, technologie et savoir-faire chinois ont largement été mis à contribution dans l’organisation des JO d’hiver. C’est donc une belle fête des sports que la Chine s’apprête offrir au monde durant ces 16 jours de compétitions.

Une synthèse de

Karim BADOLO

Source : https://www.beijing2022.cn/fr/