Commandement des opérations du théâtre national : deux personnalités militaires nommées

Le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni a été nommé Commandant des opérations du théâtre national (COTN) avec pour mission de « concevoir, organiser et soutenir les opérations de sécurisation du territoire national. Il exerce son autorité sur l’ensemble des forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie ». Il aura pour adjoint le lieutenant-colonel Roméo Djassanou Ouoba. Le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni et son adjoint Roméo Ouoba sont tous les deux des stratèges militaires. Yves Didier Bamouni fait partie des officiers supérieurs qui ont piloté les opérations spéciales Otapuanu, N’Doofu, Houné, et récemment Laabingol1, entre autres, etc. Ces deux officiers étaient jusqu’à ce jour respectivement à la tête de la 1ère région militaire (Kaya) et à la tête des Forces spéciales.