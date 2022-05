Le président du Faso, le Lieutenant-Colonel Paul- Henri Sandaogo Damiba a rencontré en fin de matinée l’équipe nationale de football de retour de la 33e Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun. La délégation conduite par le président de la Fédération burkinabè de Football (FBF), Lazare Banssé a présenté au chef de l’Etat les résultats de la participation du Burkina Faso à cette compétition. Le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a félicité les Etalons pour leur parcours qui a fait « vibrer les cœurs des Burkinabè ».

« Vous nous avez donné beaucoup de joie, vous nous avez donné aussi beaucoup de déception », a également déclaré le président du Faso avant d’inviter les Etalons à se remettre vite au travail pour les prochaines compétitions, notamment les éliminatoires de la CAN 2023. « L’homme se construit sur ses erreurs et sur ses échecs », a-t-il poursuivi.

« Le résultat du dernier match est amer, mais c’est à nous de savoir l’avaler pour pouvoir avancer », a expliqué le chef de l’Etat.

Le président de la FBF a lui, promis que l’équipe va tirer les leçons de cette CAN et se réorganiser pour partir à l’assaut des compétitions à venir. « Notre objectif est de faire partie du top 3 des équipes africaines de football », a affirmé Lazare Banssé.

Le capitaine des Etalons Bertrand Traoré a pour sa part déclaré avoir appris beaucoup de cette compétition. « Nous sortons grandis de cette CAN et nous apprendrons de toutes ces erreurs qu’on a commises pour pouvoir grandir, améliorer notre équipe et avoir de meilleurs résultats dans les compétitions à venir », a conclu Bertrand Traoré.

Le président du Faso a rassuré l’équipe nationale de la disponibilité du Mouvement patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR), à l’accompagner pour la préparation de la prochaine édition de la CAN et à œuvrer pour la normalisation du stade du 4 août afin de permettre aux Étalons de jouer leurs matchs à domicile.

Il a par ailleurs invité le peuple burkinabè à toujours soutenir cette jeune équipe dont la moyenne d’âge est de 22 ans.

Direction de la communication de la présidence du Faso