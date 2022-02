Boulkiemdé:  Une tonne de poisson avarié saisie  à Koudougou

Une équipe du Bureau régional de contrôle (BRC) du Centre-Ouest de la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) a saisi le mercredi 2 février 2022 à Koudougou, une tonne de poisson avarié et impropre à la consommation.

Dans le cadre des opérations de lutte contre la fraude et la contrefaçon que mènent la BRC et la BMCRF, une équipe de la police a saisi le mercredi 2 février 2022 à Koudougou, une tonne de poisson avarié et impropre à la consommation, dans un magasin de stockage de produits halieutiques (poisson) sis au secteur 03 de la ville, de suite d’une investigation.

Dans ledit magasin, les contrôleurs ont constaté que le poisson, importé d’un pays voisin, présentait un défaut d’emballage. Le produit, en effet, était décongelé, en mauvais conditionnement et en état de putréfaction.

Suspectant la mauvaise qualité, l’équipe de contrôle, avec le concours des services de la gendarmerie a fait conduire le camion contenant les produits au bureau régional. Les services techniques de l’élevage ont été saisis pour la cause et les produits ont été détruits immédiatement.

Le contrevenant quant à lui, il sera sanctionné, selon les services de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur au Burkina Faso.

La rédaction