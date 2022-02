Musique : Amity Méria célèbre ses 30 ans de carrière

L’artiste-musicienne Amity Méria a célébré ses 30 ans de carrière musicale, le jeudi 3 février 2022 à Ouagadougou.

L’artiste-musicienne Amity Méria totalise 30 ans de carrière musicale. Pour marquer d’une pierre blanche cet heureux évènement, elle a organisé une cérémonie, le jeudi 3 février 2022 à Ouagadougou, en présence de ses fans, collègues, amis, et parents. La chanteuse Amity Méria de son vrai nom, Mariam Dramé, a indiqué que cette célébration a pour but d’exprimer sa reconnaissance et sa gratitude envers toutes les personnes qui l’ont soutenue depuis le début de sa carrière.

« J’ai débuté ma carrière musicale en fin 1991. Cet anniversaire devait avoir lieu en fin 2021, mais j’ai dû le reporter à cause du contexte sécuritaire difficile. Je pense qu’après 30 ans, je me dois de m’arrêter un instant pour dire à la fois merci à Dieu qui m’a permis d’atteindre ces années de carrière et à toutes ces personnes qui m’ont soutenue. Je suis très heureuse parce que le public a répondu présent et le spectacle était vraiment de taille », s’est-elle réjouie. Au cours de la cérémonie, l’artiste a lancé officiellement ses activités de l’année de 2022.

Après un test de dépistage gratuit du cancer du col de l’utérus et des hépatites qui a lieu le dimanche 6 février, elle a annoncé une trentaine de concerts à travers le Burkina Faso pour l’année 2022. A cette cérémonie, des artistes nationaux, des parents, amis, autorités religieuses et coutumières, ont répondu présents.

Certains d’entre eux ont pris la parole pour souhaiter le succès à la diva de la musique burkinabè qui a inspiré un bon nombre d’artistes. « Amity Méria est celle-là même qui a produit mon premier album en 1999. Cette dame a beaucoup contribué dans ma musique et dans ma carrière musicale. Je souhaite qu’elle connaisse une percée à l’international et pourquoi pas tenir un concert dans une salle comme le Zénith de Paris», a souhaité l’artiste Prince Zoétaba.

Ibrahim SOUMDAOGO (Stagiaire)