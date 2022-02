Plus de 100 pylônes détruits

Kantigui suit au jour le jour, l’évolution de la situation sécuritaire sur le territoire et est alerté par la nouvelle tournure des actes terroristes sur le sol burkinabè. Kantigui constate qu’après avoir pris initialement pour cibles, les FDS et VDP, puis les paisibles populations elles-mêmes, les fameux Hommes armés non identifiés (HANI), tentent par tous les moyens d’isoler les zones sous leurs influences.

C’est ainsi qu’après les minages des principales voies d’accès à ces zones, les HANI s’en prennent désormais aux sites d’implantation des antennes relais des opérateurs de téléphonie mobile, emportant des équipements utilitaires (batteries et panneaux solaires) avant de saccager, brûler, mitrailler ou dynamiter lesdits sites. Selon les informations reçues par Kantigui, environs 300 sites sur toute l’étendue du territoire appartenant aux trois opérateurs téléphoniques sont en panne, soit par défaut d’entretien du fait de la situation sécuritaire, soit à cause de leur destruction pure et simple par des hommes armés non identifiés.

A ce jour, plus d’une centaine de sites ont été détruits par les HANI. Ce qui met les populations (dont certaines n’ont plus que le téléphone comme moyen de rester en contact avec leurs familles et le reste du pays), en grande difficultés. Kantigui observe que rien qu’en juin 2021, selon les données de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), le taux de couverture du territoire national par la téléphonie (81%) et le taux de couverture de la population par la téléphonie (92%) se sont significativement dégradés avec les nombreux sites mis hors service, passant respectivement à 74% et à 89%.

La situation est suffisamment préoccupante et nécessite des actions urgentes et rapides des nouvelles autorités du pays, en synergie avec l’ensemble des opérateurs avant que les zones non couvertes ne se transforment en véritables trous noirs sécuritaires pour servir les funestes desseins de l’entreprise terroriste.

Route Banfora-Niangoloko : des forgerons désincarcèrent un accidenté

Kantigui salut la détermination des forgerons qui ont pu extraire le corps d’un conducteur d’un camion à la suite d’un accident survenu la semaine dernière sur l’axe Banfora-Niangoloko, plus précisément entre les localités de Tienpagora et Koutoura.

Ledit camion, chargé de légumes en partance pour la Côte d’Ivoire n’est pas arrivé à destination. En effet, le conducteur, selon les témoignages confiés à Kantigui, aurait perdu le contrôle de son véhicule après avoir évité un nid de poule.

Il s’est dirigé tout droit vers un arbre au bord du goudron. Le choc a été si violent que la remorque s’est désarticulée et est venue percuter la cabine contre l’arbre avant de se retrouver les quatre roues en l’air. Deux des trois occupants s’en sont tirés avec de multiples fractures et traumatismes.

Malheureusement, le conducteur est décédé sur-le-champ, le corps coincé dans la cabine. Le drame est survenu au petit matin, mais c’est aux environs de 16 heures que les secours sont parvenus à extraire le corps du chauffeur de la carcasse du camion. Les sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux ont eu de la peine à désincarcérer le corps. Il a fallu le secours de forgerons des localités environnantes pour y arriver, a-t-on confié à Kantigui.

Durant des heures, ils ont travaillé sur la ferraille. Munis de burins, de marteaux et autres matériels, ces jeunes forgerons ont ‘’dépiécé‘’ la cabine du camion, la réduisant en épave, avant de parvenir à libérer le corps du chauffeur qui serait âgé d’une trentaine d’années. Une fois de plus, Kantigui interpelle les usagers quant à la prudence sur les routes.

Diapaga: Le Lycée Untani en manque d’enseignants

Kantigui a suivi avec impuissance, le cri du cœur de certains établissements scolaires du pays qui filent droit vers une année blanche, du fait de la situation sécuritaire. Mais la situation ne semble guère meilleure dans certaines écoles encore ouvertes dans les zones à fort défi sécuritaire. C’est le cas dans un lycée de la Tapoa.

La situation du Lycée Untani de Diapaga, dans la province de la Tapoa, est critique. L’établissement public d’enseignements post-primaire et secondaire souffre d’une insuffisance criante d’enseignants, depuis le mois de décembre 2021. C’est ce triste constat qu’a fait Kantigui lors d’un séjour de 72 heures dans cette ville. Selon des parents d’élèves qui se sont ouverts à Kantigui, sur la vingtaine d’enseignants qui intervenaient dans le lycée en début d’année scolaire 2021-2022, seulement six continuent de dispenser des cours.

Tout le reste ayant plié bagages à cause de la menace sécuritaire. Même les acteurs majeurs de l’administration de l’établissement ont quitté Diapaga. Conséquence, les enseignants qui sont restés ont tendance à privilégier, en toute logique, les classes d’examen aux dépens de celles intermédiaires, sans pour autant parvenir à combler le vide. Il est revenu à Kantigui que ce « dépeuplement » du corps enseignant du Lycée Untani de Diapaga, à quelques mois des examens scolaires, préoccupe les parents d’élèves.

Pour sauver l’année scolaire de leurs enfants, ces derniers multiplient les plaidoyers auprès d’Organisations non gouvernementales (ONG) afin qu’elles appuient l’établissement dans le recrutement d’enseignants vacataires.

La situation nationale au menu de la rencontre mensuelle des évêques

Kantigui a été informé que les évêques du Burkina Faso ont choisi la ville de Dédougou pour abriter leur rencontre mensuelle qui se tiendra du 14 au 20 février 2022. Au cours de cette plénière, ils vont passer au peigne fin les différentes activités dans chacun des diocèses du pays. Les premiers responsables des diocèses mettront à profit cette rencontre pour se pencher sur l’actualité nationale dominée par l’avènement du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) au pouvoir, les attaques terroristes, la situation des personnes déplacées internes, la recherche de la paix et de la réconciliation.

A la fin de la rencontre, aux dires de l’informateur de Kantigui, les évêques présideront le dimanche 20 février 2022, les cérémonies eucharistiques dans les différentes paroisses de la ville de Dédougou. En attendant, Kantigui souhaite une bonne rencontre aux évêques du Burkina et qu’elle accouche de bonnes propositions en faveur de la paix et la réconciliation au pays des Hommes intègres.

Pô : mort suspecte d’une vingtaine de vautours

Kantigui, de passage dans la province du Nahouri, a été interloqué par un événement pour tout le moins insolite : la mort massive de vautours, une vingtaine au secteur 7 de la ville de Pô, non loin de l’abattoir communal. Alertés tardivement, les agents des services des ressources animales et de l’environnement de la localité ont constaté que ces vautours étaient en état de décomposition, ce qui, semble-t-il, n’a pas permis de faire un prélèvement afin de détecter la cause de ces morts.

La grippe aviaire qui sévit à Pô, serait-elle la cause de la mort des vautours ? Est-ce un empoisonnement ? Nul ne peut répondre à ces interrogations. Toutefois, Kantigui regrette le comportement des populations riveraines de la zone qui n’ont pas relayé l’information à temps, auprès des services compétents. Cela aurait pu permettre de connaitre ce qui a pu bien décimer ces vautours.

Solenzo : Il rédige un faux PV pour être membre de la délégation spéciale

Kantigui, dans ses tournées, a appris qu’à Solenzo, à la clôture du dépôt de la liste des membres de la délégation spéciale de la commune, certaines personnes ont joué des mains et des pieds, mais vainement, pour intégrer le groupe des « heureux élus ». A entendre l’interlocuteur de Kantigui, deux places ont été réservées aux Organisations de la société civile (OSC) pour la section communale.

Dès que l’information est tombée, a-t-on rapporté à Kantigui, un Secrétaire général (SG) de conseil provincial des OSC a manœuvré pour être sur la liste, en élaborant un faux Procès-verbal (PV) et en imitant des signatures devant des noms qu’il a inscrits, pour déposer ledit PV à la préfecture. Malheureusement pour lui, a-t-on soufflé à Kantigui, le préfet du département de Solenzo lui a fait savoir que les responsables provinciaux ne font pas partie de l’équipe devant composer la délégation spéciale.

L’interlocuteur de Kantigui a ajouté que c’est en ce moment que le « fraudeur » fera savoir qu’il n’est plus secrétaire général provincial mais communal. La source de Kantigui a ajouté qu’après vérification, il est ressorti que personne ne l’a mandaté et que les signatures et les noms mentionnés dans son PV sont faux car ces derniers, en majorité des femmes, sont étonnés de l’apprendre.

Aux dernières nouvelles, le PV a été rejeté et les deux places attribuées à deux membres de la coalition communale et du conseil communal des OSC. La source de Kantigui a précisé que plusieurs autres politiciens « déguisés » qui voulaient revenir dans la délégation spéciale ont tous été écartés.

Dossier Thomas-Sankara : à quand une instruction sur le volet international ?

Kantigui est tombé sur une déclaration du Réseau international « justice pour Sankara, justice pour l’Afrique », qui s’inquiète de l’absence d’une instruction sur le volet international du dossier Thomas-Sankara. Cet écrit, daté du lundi 7 février 2022, sonne l’alerte, au moment où le volet national de l’affaire, en jugement depuis, le 11 octobre 2021, est en passe d’être bouclé.

En effet, Kantigui souligne que le procureur militaire a fait, hier mardi 8 février 2022, ses réquisitions contre les 14 accusés, y compris l’ex-chef de l’Etat, Blaise Compaoré. Dans sa déclaration, le Réseau international « justice pour Sankara, justice pour l’Afrique » rappelle que le juge François Yaméogo avait clôturé le dossier dans son volet national, en octobre 2020, pour permettre la tenue du procès.

Aussi avait-il ordonné « la disjonction de la procédure concernant les éléments internationaux du dossier et la poursuite de l’instruction sur cette partie du dossier ». La structure regrette que depuis lors, aucun juge n’ait été commis pour poursuivre l’instruction sur le volet international.

Alors qu’un « lot important de nouveaux documents » avait été livré en avril 2021 par les autorités françaises. En tout état de cause, retient Kantigui, le Réseau invite les autorités judiciaires du Burkina à « s’acquitter de leur devoir, en prenant les mesures nécessaires afin qu’un juge reprenne cette instruction ».

Collectivités territoriales : les bureaux des présidents de conseil scellés

Kantigui a pris connaissance d’un télégramme du ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité adressé aux gouverneurs de régions. Dans ce télégramme, il est demandé à ces derniers de procéder, en collaboration avec les autorités compétentes, au scellement des bureaux des présidents des conseils des collectivités.

Cette note fait suite au décret de dissolution des collectivités territoriales pris par le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, le mercredi 2 février 2022. Un décret dans lequel, le président Damiba ordonnait également la mise « sous délégation spéciale » des collectivités territoriales conformément aux textes en vigueur.

Ce qui doit être fait normalement dans les prochains jours. Mais en attendant l’opérationnalisation de ces délégations spéciales, les chefs de circonscriptions administratives territorialement compétents sont chargés de l’expédition des affaires courantes.

Expertise fiscale : Dr. Aboubacar Nacanabo promu dans l’instance fiscale internationale

Kantigui qui suit avec intérêt, la promotion des cadres burkinabè à l’international. Kantigui a appris que le Dr Aboubakar Nacanabo a rejoint, début février 2022, le Forum sur l’administration fiscale africaine (ATAF) basée à Pretoria en Afrique du Sud où il a été nommé expert en fiscalité au département des programmes fiscaux.

L’ATAF vise à améliorer les systèmes fiscaux en Afrique à travers les échanges, la diffusion des connaissances, le renforcement des capacités et la contribution active à l’agenda fiscal régional et mondial. Au sein de cette prestigieuse organisation africaine, ce jeune expert burkinabè en fiscalité internationale aura pour mission d’assurer l’assistance technique aux pays africains.

Il représentera également l’ATAF au Task force digital economy et au comité des affaires fiscales des Nations unies. De ce qui revient à Kantigui, dans les milieux avertis, cette nomination de notre compatriote n’est pas surprenante.

Déjà en avril 2021, Dr Nacanabo a été élu premier président du Réseau des experts africains en fiscalité internationale (REAFI), qui regroupe les experts fiscaux des administrations fiscales, des experts fiscaux privés, des chercheurs, universitaires, spécialistes de la fiscalité internationale du Bénin, du Burkina Faso, des Comores, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar, du Maroc, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo.

Après sa thèse de doctorat en sciences de gestion soutenue sur le thème : « La fiscalité à l’ère de la numérisation de l’économie », ce brillant inspecteur des impôts, parallèlement à ses charges de fonctionnaire, est chercheur et enseignant de comptabilité et de fiscalité internationale à l’ENAREF, à l’Université Thomas-Sankara et dans d’autres instituts privés.

Il est par ailleurs coauteur des ouvrages « Comptabilité générale selon le SYSCOHADA révisé » (tome 1 et 2) et « Précis de fiscalité Burkinabè » et auteur de « Contribution à la mise en place d’une fiscalité de l’économie numérique dans l’espace CEDEAO ».

Jusqu’à sa nomination, Dr Nacanabo était chef du service de contrôle sur pièces à la direction des grandes entreprises de la Direction générale des impôts (DGI). Kantigui souhaite une belle carrière internationale à cet enfant prodige du Faso.

Mise en place des délégations spéciales : le délai repoussé

Dans ses pérégrinations, Kantigui a été informé que la mise en place des délégations spéciales régionales et communales ne sera pas effective dans les délais prévus, c’est-à-dire le 8 février au plus tard. Des sources concordantes ont confié à Kantigui que des difficultés rencontrées çà et là seraient à l’origine du non-respect des délais.

Depuis le début du processus, certains esprits malins, a appris Kantigui, font feu de tout bois pour être membres des desdites délégations. En vue de favoriser la formation d’équipes consensuelles au service de l’intérêt général, il a été décidé de la suspension du processus afin de trouver les voies et moyens adéquats qui permettront une administration efficiente des communes et des régions. Kantigui espère que l’intérêt général va prévaloir dans le processus afin de parer aux urgences de l’heure.

Kompienga : Des pylônes dynamités, Pama hors réseau

Depuis plus de deux semaines, Kantigui ne peut émettre un appel téléphonique vers Pama, chef-lieu de la province de la Kompienga, ni en recevoir de ses collaborateurs qui sont dans la zone. La raison, Moov Burkina, Orange Burkina et Telecel sont hors service. Un dysfonctionnement consécutif au saccage des pylônes des réseaux de téléphonie mobile par des individus armés, selon les sources de Kantigui.

Les mêmes sources ont indiqué que les « hommes de la brousse » procèdent ainsi pour isoler certaines localités et couper le contact entre les populations et les Forces de défense et de sécurité (FDS). Effectivement, depuis que les infrastructures de communication ont été vandalisées, Kantigui a constaté que toute la province de la Kompienga est hors ligne.

La place Naba Koom a besoin d’un regard

De passage dans la zone de la gare ferroviaire à Ouagadougou, Kantigui a eu la désagréable surprise de constater l’état avancé de dégradation du bitume. La conviction de Kantigui est que la gare ferroviaire est, pour un pays enclavé comme le nôtre, au même niveau d’importance que l’aéroport de Ouagadougou. Et Kantigui de déplorer cette situation, en espérant qu’au plus vite, les autorités municipales avec les responsables de Sitarail et la Société de gestion du patrimoine ferroviaire, travailleront à donner une image digne de la capitale à cet endroit.

Ce qui pourra conduire à donner plus d’éclat à la gare du train. Kantigui souhaite également que le symbole fort de la statuette soit matérialisé par de l’eau dans la calebasse que cette égérie tient en guise de bienvenue à l’hôte. Comparaison n’est pas raison, mais à l’image de l’aéroport avec son espace en plein air, Kantigui rêve à ce que Naba Koom soit réhabilité et que cet espace soit aussi un lieu de restauration, pour les passagers qui embarquent ou débarquent dans notre capitale.

Ce qui sera une autre façon de réhabiliter la figure de ce digne fils du pays qui a consacré son règne et sa vie a la bataille pour la reconstitution de l’ancienne Haute-Volta, « dépécée » en 1932 et répartie entre la Côte d’Ivoire, le Soudan français (Mali) et le Niger par l’administration coloniale.

Que faire des cyclistes dans la circulation ?

Cette question d’apparence facile est un véritable cauchemar sans réponse. Aux yeux, à la barbe ou à la tresse des agents qui régulent la circulation, les cyclistes, sans gêne passent les feux, même au rouge. Kantigui qui s’était déjà intéressé à la question, avait reçu une réponse ahurissante. En effet, il lui avait été dit que les agents rechignaient à arrêter les cyclistes parce que les commissariats étaient bondés de bicyclettes.

Les propriétaires préférant éviter de payer une contravention qui peut leur permettre d’acheter un autre vélo. Le problème, (parce qu’il y en a), est dû au fait que ce sont ces cyclistes d’aujourd’hui, voire du moment qui deviennent l’heure d’après des motocyclistes avec ce même réflexe de cycliste. C’est-à-dire, passer au feu de signalisation. Kantigui estime qu’il faut trouver une solution au cas de ces usagers de la route.

Piéla (Gnagna) : Des morts dans un affrontement entre partisans de chefs coutumiers

Des personnes ont été tuées et d’autres blessées, hier mardi 8 février 2022, dans un affrontement à l’arme blanche et au fusil, entre des partisans des deux chefs coutumiers de Piéla, localité située dans la province de la Gnagna, région de l’Est, a appris Kantigui de sources locales. Les hôpitaux de Piéla et de Bogandé seraient débordés. Des blessés graves ont été admis au centre hospitalier régional de Fada N’Gourma.

Cette violente rixe aurait débuté aux environs de 13 heures. Elle est consécutive à une sortie officielle du chef Labidiero qui devait faire le tour du marché, conformément à la tradition. Pour l’empêcher d’accomplir ce rite, les partisans du chef Yentchabili ont investi les rues de Piéla et érigé des barricades. C’est ainsi que la situation a dégénéré, a expliqué un témoin à Kantigui.

Le climat serait toujours tendu, malgré l’intervention des Forces de l’ordre. L’on se rappelle que les chefs Labidiero et Yentchabili ont été respectivement intronisés par sa majesté Untanba et sa majesté Hampali, les deux rois du Gulmu. Pour éviter que ce bicéphalisme s’étende à d’autres localités, le gouverneur de l’Est avait pris un arrêté au mois de juillet 2021 pour suspendre toute intronisation de chefs traditionnels du ressort de la chefferie coutumière du Gulmu.

Un arrêté qui n’a, malheureusement, pas eu d’effet dissuasif puisqu’il n’a pas empêché la double intronisation à Piéla. Dans un écrit paru en juillet 2021, Kantigui s’inquiétait que cette bataille pour le pouvoir traditionnel contribue à détériorer davantage le climat social. Kantigui appelle les partisans des deux chefs à la retenue et à privilégier le dialogue.

