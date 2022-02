Brigade nationale des sapeurs pompiers : Le lieutenant-colonel Daba Naon aux commandes

Le lieutenant-colonel Daba Naon des forces armées nationales a pris le commandement de la Brigade nationale des sapeurs pompiers au cours d’une cérémonie solennelle, présidée par le chef d’état-major général des armées, le colonel-major, David Kabré, le jeudi, 10 février 2022, à Ouagadougou.

La Brigade nationale des sapeurs pompiers (BNSP) a désormais un nouveau commandant. Il s’agit du lieutenant-colonel, Daba Naon, nommé, le 2 février 2022 par le Président du Faso, le lieutenant-colonel, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il remplace ainsi, à ce poste le colonel Ernest Kisbedo. La passation de commandement est intervenue, le jeudi, 10 février 2022, à Ouagadougou.

« Officiers, sous-officiers, militaires de rang de la BNSP. De la part du Président du Faso, vous reconnaitrez désormais, le lieutenat-colonel, Daba Naon. Vous obéirez en tout ce qu’il vous commandera pour le bien du service, l’exécution des règlements militaires, les préventions des lois pour le soutien des armées au Burkina Faso », a lancé le chef d’état-major général des armées, le colonel-major, David Kabré.

En effet, le lieutenant-colonel Dabo Naon est le 8e commandant de la BNSP après 43 ans depuis sa création. Cette prise de commandement selon lui, intervient dans un contexte où le pays, « durement » plongé dans une crise sécuritaire, a entamé un processus en vue de consolider les fondements de la république. « Le drapeau que je viens de prendre rappelle les devoirs qui m’attendent et l’espoir que les autorités ont placé en moi.

Je m’engage dès lors à œuvrer pour que tous les militaires, désormais placés sous mes ordres, travaillent avec ardeur dans la discipline et la cohésion », a-t-il confié. En outre, il a rassuré les militaires qu’il s’engagera à renforcer « significativement » les capacités opérationnelles de la BNSP. Il a également exprimé sa gratitude au président du Faso et saluer les efforts accomplis par ses devanciers.

« Je voudrais que chacun de nos anciens chefs trouvent en ce jour, le symbole du devoir accompli, tant dans les résultats qu’ils ont successivement enregistrés, que dans les ressources humaines qu’ils ont positivement façonnées. Qu’ils m’autorisent dès lors, à les consulter très souvent pendant mon temps de commandement pour le meilleur devenir de la brigade », a-t-il souhaité.

Après quatre ans passés à la tête de la BNSP, les efforts du commandant sortant, le colonel Ernest Kisbedo, ont été reconnus par le commandant entrant. Sur le plan matériel, le nouveau commandant a salué son engagement pour avoir contribué à renforcer l’outil opérationnel.

Tout en présentant ses excuses à ceux dont ses propos ont pu vexer durant son commandement, le colonel Ersnest Kisbedo, a, pour sa part, remercié sa hiérarchie et les partenaires techniques et financiers qui ont manifesté leur volonté à accompagner la BNSP à atteindre ses objectifs. En termes d’acquis, deux complexes de santé de secours ont vu le jour à Koupéla (2018) et à Dori (2021).

Oumarou RABO