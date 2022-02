Burkina : Le Syndicat des Administrateurs Civils interpelle l’ensemble des acteurs pour la mise en place des Délégations Spéciales

Le Bureau Exécutif National du Syndicat National des Administrateurs Civils, Secrétaires et Adjoints Administratifs du Burkina (BEN – SYNACSAB) a dit avoir pris acte de la dissolution des Conseils de collectivités locales. Dans une déclaration en date du 8 février 2022 Elle appelle et encourage l’ensemble des acteurs qui sont à pied d’œuvre pour la mise en place des Délégations Spéciales.

(Lire l’intégralité de la déclaration ci-dessous)

Camarades administrateurs Civils,

Secrétaires et Adjoints Administratifs !!!

Par Décret n°2022-04/PRES/MPSR du 1er février 2022 portant dissolution des conseils des collectivités territoriales, le Lieutenant-Colonel Paul Henri Sandaogo DAMIBA, Président du Faso, Chef de l’Etat a mis fin aux mandats des exécutifs locaux et a instauré des délégations spéciales dans toutes les collectivités locales. Conformément au chapitre III du DECRET N° 2013-431/PRES/PM/MATD/MATS/MEF du 30 mai 2013 portant conditions d’installation, composition et fonctionnement de Délégations Spéciales des collectivités territoriales, les Chefs de Circonscriptions Administratives seront chargés de conduire ces délégations spéciales.

Tout en prenant acte de la dissolution des Conseils de collectivités locales, le Bureau Exécutif National du Syndicat National des Administrateurs Civils, Secrétaires et Adjoints Administratifs du Burkina (BEN – SYNACSAB) voudrait encourager l’ensemble des acteurs qui sont à pied d’œuvre pour la mise en place des Délégations Spéciales.

Camarades administrateurs !!!

La réussite des Délégations Spéciales incombe à l’ensemble du corps des Administrateurs. C’est pourquoi le BEN SYNACSAB appelle les Administrateurs Civils, Secrétaires et Adjoints Administratifs à plus de vigilance, de neutralité et de rigueur dans le choix des acteurs afin d’éviter des manquements dans la mise en place des Délégations Spéciales. Ces acteurs doivent être crédibles et issus d’aucuns bord politique. La mission est de travailler conformément aux textes en vigueur avec professionnalisme pour satisfaire l’intérêt général et non pour satisfaire des intérêts personnels égoïstes. La gestion des délégations spéciales de 2015 est un cas d’école. En tout état de cause, le SYNACSAB avisera sur tout manquements qu’il viendrait à constater dans la gestion des délégations spéciales.

Camarades administrateurs !

L’attention du BEN SYNACSAB a été attirée par des publications sur les réseaux sociaux qui dénoncent la politisation à outrance du corps des Administrateurs Civils et de ce fait, demandent la mise à l’écart de certains acteurs politiquement affichés des délégations spéciales.

Le BEN SYNACSAB voudrait interpeller l’opinion nationale que s’il pourrait être vrai qu’il existe des Administrateurs Civils qui font ouvertement la politique, il est aussi vrai qu’il en existe qui sont apolitiques.

Le SYNACSAB depuis sa création, n’a cessé lorsque l’occasion se présente, d’attirer l’attention des premières autorités du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation sur la nécessité de dépolitiser les fonctions dudit Ministère. C’est dans cette optique qu’il a proposé à travers sa Plateforme revendicative, l’adoption d’un plan de promotion et d’une loi portant institution du corps des Chefs de Circonscription Administrative. Les travaux sur les deux textes sont suffisamment avancés.

Le BEN SYNACSAB voudrait saisir l’occasion pour inviter les nouvelles autorités à plus de diligence dans l’adoption de ces textes qui, une fois adoptés, devraient permettre la dépolitisation du corps des Administrateurs civils tant souhaité par l’opinion nationale ces derniers temps.

Le BEN SYNACSAB appelle l’ensemble des administrateurs à rester serein et mobilisé en attendant la conférence de presse qu’il organisera les jours à venir.

Le BEN compte sur l’accompagnement et le soutien de tous.

SYNACSAB « Un engagement collectif, un but commun »

Fait à Ouagadougou, le 08 Février 2022

Signé le Secrétaire Général National

Harouna KOMBASSERE