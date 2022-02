Ecole nationale de santé publique : Les élèves-stagiaires « réclament » des diplômes universitaires

Les élèves-stagiaires de l’école nationale de santé publique de Ouagadougou ont organisé, le jeudi 10 février 2022, devant le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et du Bien-être, un sit-in pour exiger que des diplômes du système Licence-Master-Doctorat (LMD) en soins infirmiers leur soient délivrés à la fin de leur formation.

Les élèves-stagiaires de l’Ecole nationale de santé publique (ENSP) de Ouagadougou ont déserté les salles de classe, le jeudi 10 février 2022, pour tenir un sit-in devant le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et du Bien-être. Par cette manifestation, ils enttendent exiger qu’il soit délivré aux stagiaires en fin de formation, des diplômes conformément au système Licence-Master-Doctorat (LMD) en soins infirmiers et non des diplômes d’Etat ou des certificats. Selon l’élève-stagiaire de 2e année de licence en soins infirmiers, Bassirou Dianda, à l’issue d’une rencontre avec le directeur général de l’ENSP, le mercredi 9 février 2022, il est ressorti que les apprenants en fin de formation auront des licences délivrées par l’école et non par l’Université Joseph- Ki-Zerbo comme prévu dans les réformes entreprises par les écoles professionnelles de la santé.

« Si le diplôme est signé par l’école, c’est une licence professionnelle qui est reconnue uniquement au Burkina Faso. Or, nous avons plusieurs nationalités, notamment des Burkinabè, des Béninois, des Tchadiens et des Togolais qui sont là dans l’espoir d’avoir une licence académique reconnue à l’international », a-t-il déploré. A l’en croire, il n’ y a pas de problème pour que l’université délivre les diplômes. Mais, a-t-il affirmé, le blocage se situe au niveau du département en charge de la santé qui veut continuer avec l’ancien système. « Le ministère veut organiser les examens, les corriger et délivrer un diplôme d’Etat », a-t-il expliqué. Bassirou Dianda a prévenu que les stagiaires vont se mobiliser jusqu’à obtenir satisfaction de leur revendication.

« Même s’il faut suspendre les cours, nous irons jusqu’au bout », a-t-il averti. Pour l’élève-stagiaire en fin de cycle à l’ENSP, Issouf Ouattara, la première promotion du système LMD qui devrait sortir avant 2021 attend toujours. A l’écouter, la sortie officielle de cette cuvée, maintes fois programmée, a été repoussée. La dernière date, a-t-il fait savoir, est celle du vendredi 11 février 2022.

« Cette date a été reportée parce que le ministère en charge de la santé n’est pas favorable à cette sortie. Voilà pourquoi nous sommes là. Car dans les coulisses, il ne veut pas que l’université délivre des diplômes de licence aux stagiaires. C’est dans cette logique qu’on est venu pour mieux comprendre », a-t-il soutenu. Au moment où nous bouclions cet article aux environs de 16h30, les échanges avec le secrétaire du ministère en charge de la santé se poursuivaient.

Timothée SOME

