Sénégal: le  stade de  Sédhiou portera le nom de Sadio Mané

La star des Lions de la Teranga et de Liverpool, Sadio Mané, continue d’être honoré. Après les 50 millions et les parcelles de terrain offerts par le président sénégalais Macky Sall.

Pour le remercier après son énorme CAN et tous les services rendus à la Nation sénégalaise, le Maire de Sédhiou, Abdoulaye Diop, a décidé que le nouveau stade de la ville, en construction, porte le nom de Sadio Mané.« Sadio Mané a honoré tout le Sénégal, la région de Sédhiou et toute la Casamance. Je voudrais, à travers cette décision de donner le nom de Sadio Mané au Stade de Sédhiou, traduire la reconnaissance de toutes les filles et fils de la région, envers un homme qui fait connaître à l’humanité toute entière, Bambali et son chef-lieu de région, à savoir Sédhiou. Sadio Mané mérite vraiment ce cadeau », a-t-il déclaré à nos confrères de Leral.

Le natif de Bambali a été déterminant dans le sacre du Sénégal à la CAN 2021 au Cameroun en marquant le pénalty de la victoire contre l’Egypte.

