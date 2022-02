     Ghana : LA CNI a désormais valeur de passeport biométrique

A la fin du premier trimestre 2022, les Ghanéens peuvent prendre l’avion sans présenter un passeport classique. A l’avenir, La Carte nationale d’identité(CNI) de ce pays également appelée « Carte Ghana » fait office de passeport électronique. La carte nationale d’identité du Ghana est désormais valable, d’après le site 7info, pour l’authentification de l’identité des voyageurs ghanéens à travers le monde. Plus précisément, selon les autorités ghanéennes, dans 197 pays conformes à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et dans 44 000 aéroports du monde. En plus de contenir des informations biométriques du détenteur avec une signature numérique protégée et stockée sur une puce, la ‘’Carte Ghana’’ permettra d’authentifier l’identité des voyageurs.

A.K