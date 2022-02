Fin de l’aventure de Malo à la tête des Etalons

La Fédération burkinabè de football a annoncé, le samedi 12 février 2022 qu’elle ne renouvellera pas le contrat du sélectionneur national, Kamou Malo, et de celui de son staff technique, qui arrivent à échéance dans deux semaines. L’équipe constituée de techniciens nationaux est en place depuis juillet 2019.

Le sélectionneur des Etalons, Kamou Malo, ne poursuivra pas son aventure à la tête de l’équipe nationale du Burkina Faso. Ainsi en a décidé la Fédération burkinabè de football (FBF) à l’issue d’une rencontre, samedi dernier, avec le staff technique des Etalons de retour de la CAN 2021 au Cameroun. Le président de la FBF, Lazare Banssé, a signifié à Kamou Malo et à ses adjoints, que leur contrat qui arrive à échéance le 28 février 2022 ne sera pas renouvelé. C’est dire que le sélectionneur et ses adjoints que sont Firmin Sanou et Alain Nana, ainsi que l’entraineur des gardiens, Sa Brama Traoré quitteront officiellement leur fonction dans deux semaines. Le communiqué diffusé par la FBF, après la rencontre, ne donne pas les raisons du non renouvellement du contrat des entraineurs des Etalons, mais précise seulement qu’elle s’attèlera à « relever, avec l’encadrement technique qui sera mis en place, de nouveaux défis pour le rayonnement du football burkinabè ». La décision de la FBF a enflammé les réseaux sociaux où le public burkinabè a exprimé, dans sa grande majorité, sa désapprobation sur la fin du parcours de Malo à la tête des Etalons. Une pétition a même été initiée afin de recueillir des signatures pour le maintien du technicien de 59 ans. Le moins que l’on puisse dire est que le choix de la FBF de ne pas renouveler le contrat de l’encadrement technique des Etalons a de quoi surprendre. En effet, cette équipe, constituée de coachs locaux, avait charmé le continent lors de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, qui s’est déroulée du 9 janvier au 7 février 2022.

Les Etalons avaient atteint le dernier carré de la compétition, c’est-à-dire les demi-finales, où ils se sont fait éliminer par les Lions de la Téranga, futurs vainqueurs du tournoi. En plus, lorsque l’entraineur national, Kamou Malo, arrivait à la tête des Etalons en juillet 2019, en remplacement du Portugais Paulo Duarte, le Burkina Faso venait de manquer sa qualification, quelques mois plutôt pour la phase finale de la CAN en Egypte. L’objectif qui lui avait été assigné était de qualifier le Burkina Faso pour la CAN 2021 et surtout de rajeunir une équipe vieillissante dont les cadres étaient en place depuis 2006. De gros défis donc pour un entraineur qui n’a, jusque-là, que coaché quelques clubs dans le championnat local. Les débuts de Kamou Malo ont été difficiles lors des éliminatoires de la CAN et les critiques visaient le jeu poussif proposé par sa formation. Mais il réussira à qualifier l’équipe avant la dernière journée des éliminatoires. Cependant, c’est lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, Qatar 2022 que coach Malo va commencer à gagner la sympathie des sceptiques. Certes, les Etalons n’ont pas pu se qualifier pour les barrages, mais ils auront réussi à opposer une forte résistance au favori du groupe, l’Algérie, grâce à deux matchs très disputés à l’aller à Marrakech (1-1) et au retour à Blida (2-2). Le bilan de 12 victoires, 11 matchs nuls et 5 défaites (dont 3 lors de rencontres amicales) de Malo est loin d’être mauvais. Et que dire de sa 4e place lors de la dernière CAN, même si les Burkinabè ont encore en travers de la gorge le scénario cauchemardesque du match de classement face au Cameroun ! Une chose est sûre, la décision de la FBF de ne pas renouveler son contrat n’a pas de liens avec ses résultats sur le terrain.

Sié Simplice HIEN