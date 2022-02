Ioba : Polè Batuor soutient les élèves du lycée départemental de Niégo

L’initiative Polè Batuor, en langue Dagara, ou Convergence amicale des jeunes, a offert aux élèves du Lycée départemental de Niégo, province du Ioba, dans la région du Sud-ouest, trois tableaux externes et 6 banquettes en béton. Ce don a eu lieu au cours d’une cérémonie organisée le samedi 5 février dernier.

Elle a été présidée par monsieur Emmanuel Ouédraogo, préfet de Niégo, président de la délégation spéciale de ladite commune ; et sous le parrainage de Wilfried D. Somé, principal partenaire de la première édition des journées culturelles organinisées par Polè Batuor en août 2021.

La cérémonie de remise de ce don a aussi connu la présence du proviseur du lycée bénéficiaire, du curé de la paroisse, et du chef coutumier du village de Niégo. Autres présences remarquées, celles du coordonnateur du Centre d’Information et de Documentation Citoyennes (CIDOC), Augustin K. Somé et d’Anselme K. Somé, conseiller à l’UEMOA, et promoteur de la ferme 3K.

Tous ces partenaires de l’initiative Polè Batuor, se sont réjouis de l’importante mobilisation des élèves bénéficiaires du don.

En plus de la remise des 03 tableaux externes et des 06 banquettes en béton d’une valeur de 750 000F, Polè Batuor aaussi récompensé la meilleure élève à l’examen du CEP 2021, Dabiré Guilko Agatha, et la seule candidate admise au BAC 2021 au lycée départemental de Niégo, PODA Angeline. Elles ont reçu chacune un vélo et des fournitures scolaires d’une valeur totale de 100 000F.

Par ailleurs, un prix spécial dit de la résilience,un vélo trépieds d’une valeur de 120 000F,a été remis à un danseur handicapé de la troupe de danse traditionnelle du village de Wièkanalè qui s’est fait remarquer par sa belle prestation lors des premières journées culturelles de Polè Batuor.

En rappel, l’initiative Polè Batuor regroupe des jeunes des communes de Boura et Niabouri, province de la Sissili et de Niégo et Ouessa, province du Ioba. Elle se veut être un cadre d’amitié et d’actions citoyennes des jeunes de ces localités voisines.

Ce soutien à la scolarisation en milieu rural est la deuxième manifestation de Polè Batuor après les journées culturelles d’août 2021, organisées à Niégo. Elles avaient mis en compétition des troupes de danse traditionnelle venues des 04 communes

Tout en renouvelant ses remerciements à tous ces partenaires, notamment l’association CIDOC, la ferme 3K, l’entreprise Diane la brocanterie du Faso, Polè Batuor vous donne rendez-vous pour d’autres actions citoyennes dans d’autres communes de la localité.

Dieudonné Poda,

Président du comité d’organisation de Polè Batuor.

Email : podadieudo@gmail.com