Investiture du Président du Faso 

Par Ordonnance N° 2022-001/CC/CAB du 8 février 2022, le président du Conseil Constitutionnel a fixé au mercredi 16 février 2022, l’audience solennelle de prestation de serment du Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR) en qualité de Président du Faso, Chef de l’État, Chef suprême des Forces Armées. Cette cérémonie de prestation de serment prévue à partir de 10 h 00 et retransmise en direct sur les antennes de la RadioTélévision du Burkina (RTB) sera suivie du port des attributs de Grand Maître des Ordres burkinabè par le Président du Faso. Compte tenu de l’exiguïté de la Salle d’audience du Conseil Constitutionnel, les journalistes des médias nationaux et internationaux ne pourront pas y accéder. Toutefois, des dispositions sont prises pour mettre des éléments (textes, photos, audios et vidéos) à la disposition de tous les hommes et femmes de médias qui le souhaitent par les canaux habituels. Le Comité d’Organisation s’excuse par avance des désagréments que cela pourrait causer et sait compter sur la bonne compréhension des médias.

Le Comité d’Organisation

