Langage cinématographique: Un programme de formation lancé

Le centre de langues de l’institut français de Ouagadougou en partenariat avec l’Institut supérieur de l’image et du son-Studio Ecole (ISIS-SE) a organisé, le lundi 14 février 2022 à Ouagadougou une conférence de presse pour lancer une formation au langage cinématographique.

La question du renforcement des capacités des jeunes cinéastes burkinabè est une préoccupation pour le centre de langues de l’institut français de Ouagadougou et ses partenaires. Ainsi, il a lancé un programme de formation à l’écriture scénaristique et à la maitrise des techniques cinématographiques lors d’une conférence de presse, le lundi 14 février 2022 à Ouagadougou. Pour la responsable du centre de langues de l’Institut français de Ouagadougou (IFO), Lucille Caulliez, le programme de formation va se dérouler du 14 mars au 29 avril 2022 dans les locaux de l’Institut supérieur de l’image et du son-Studio Ecole (ISIS-SE) et de l’Institut français. Elle a ajouté que pour l’occasion cinquante heures de formation vont être proposées aux cinéastes retenus. Et celles-ci seront composées de différents ateliers tous encadrés par des professionnels du domaine. En outre, de l’avis de Lucille Caulliez, cette initiative vise à renforcer le perfectionnement technique et créatif et permettre aux participants de s’insérer plus facilement sur le marché du travail. En plus, elle a indiqué que cette formation va permettre d’établir un lien entre les bénéficiaires de ladite formation et des structures de production et de réalisation. Le directeur délégué de l’Institut français de Ouagadougou, Pierre Muller a confié que la professionnalisation est l’un des objectifs de cette formation. « Elle doit être pratique pour permettre aux bénéficiaires d’être opérationnels sur le marché du travail », a-t-il indiqué. M. Muller a également déclaré que dans cette formation, il y a une logique d’intégration. Par ailleurs, il a souhaité que la coopération en matière de cinéma se fasse avec les structures de formation comme l’ISIS-SE. Le directeur général de l’ISIS-SE, Dr Fréderic Kaboré, pour sa part, a salué la tenue de la conférence de presse qui donne une certaine visibilité à sa structure. Il a ainsi exprimé sa satisfaction au regard de ce que la coopération apporte pour l’épanouissement de l’institution qu’il dirige. L’appel à candidature a été lancé, le lundi 14 février 2022. La sélection des dossiers s’effectuera sur la base de critères d’éligibilité. A l’issue de la sélection, 20 participants seront retenus pour bénéficier du programme de formation.

Evariste YODA