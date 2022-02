Aviculture: Une entreprise de volaille de chair au profit d’un groupe d’orpailleurs à Boudry

Le haut-commissaire du Ganzourgou, Ambroise Ouédraogo, a présidé le 8 février 2022, une cérémonie de remise de clés d’un ensemble d’infrastructures entrant dans le cadre du projet Volaille de chair au bénéfice d’un groupe d’orpailleurs, dans la commune rurale de Boudry, réalisées par SOMISA et ATS-BF.

Les activités de la Société des mines de Sanbrado (SOMISA) ont impacté les communautés dans la zone du site aurifère de Sanbrado, commune de Boudry. Parmi ces communautés, figurent en bonne place les orpailleurs qui, jadis tiraient leur pitance de l’exploitation artisanale de l’or dans la zone. En effet, avec l’implantation de la mine, ceux-ci ont été contraints à changer d’activités et la plupart d’entre eux peinent à subvenir à leurs besoins.

Pour mitiger les impacts négatifs de la mine sur ces derniers, et répondant à une doléance d’un groupe d’orpailleurs, SOMISA et l’entreprise « All Tour Services- Burkina Faso » (ATS-BF), un des sous-traitants de SOMISA, ont initié et financé conjointement la réalisation d’une entreprise pour la production de volaille de chair dans le village de Pousghin.

D’un coût global de plus de 17 millions F CFA, la réalisation des infrastructures a été confiée à la Société de production aviaire et agroalimentaire (SP2A). Elles se composent d’un poulailler d’une capacité de 1100 poulets, d’un magasin, d’un local basse courier et d’un abattoir.

A la remise officielle des clés de ces infrastructures, plusieurs personnes ont pris la parole. S’exprimant au nom du directeur de la mine, Elie Ouédraogo a dit la joie de SOMISA de voir ce rêve cher à la société devenir une réalité. Selon lui, la réalisation de ce projet est la preuve que SOMISA travaille dans un partenariat gagnant-gagnant avec la communauté. Il a salué l’implication de ATS dans cette activité. Tout en félicitant l’entreprise SP2A pour la qualité de son travail, il a souhaité que les bénéficiaires œuvrent à ce que le projet puisse générer d’autres emplois au sein de la communauté.

« SOMISA attend que ce projet profite aux bénéficiaires, à leurs familles et à des générations futures. », a appuyé la coordonnatrice de développement communautaire de SOMISA en charge de la mise en œuvre et du suivi du projet, Adéline Bondé/Kologo. Elle a souhaité que l’engouement dont les bénéficiaires ont fait montre depuis le début de la construction se poursuive. Tout en les appelant à s’investir pleinement dans leur activité, elle a invité les bénéficiaires à se tourner vers les institutions financières pour améliorer leur ferme. Elle les a également invités à rechercher les acheteurs partout afin de faciliter l’écoulement.

Le responsable de la liaison avec la communauté de ATS-Burkina, Kibsa Sawadogo, a dit la fierté de sa structure de contribuer à la réalisation de ce projet. Outre la contribution financière, il a annoncé un partenariat avec les bénéficiaires du projet pour l’achat de leur production. « Nous invitons les bénéficiaires à bien prendre soin du projet, à le faire fructifier pour que d’ici quelques temps on puisse trouver trois à quatre bâtiments qui se sont ajoutés. », a-t-il dit. C’est pour lui, ce qui va encourager le donateur à réaliser ce genre de projet pour d’autres communautés.

La représentante de la SP2A, Mme Aminata Gouba/Hié, a remercié SOMISA pour la confiance placée en son entreprise pour réaliser les infrastructures. Elle a remercié les autorités locales qui ont facilité le travail et salué le dévouement des bénéficiaires qui, selon elle, ont bien suivi le processus de construction et la formation qui leur a été donnée.

Le représentant des bénéficiaires, Rasmané Simporé, a traduit la joie de tous les orpailleurs pour ce projet. Il a remercié SOMISA et ATS pour l’initiative. Il a invité toutes les personnes dynamiques intéressées par l’aviculture à se joindre à eux pour développer l’entreprise. Toutefois, il a plaidé auprès des partenaires pour l’obtention d’un forage pour faciliter l’abreuvage de la volaille.

Pour le haut-commissaire, Ambroise Ouédraogo, il est difficile de pouvoir satisfaire les besoins des orpailleurs impactés par la mine. Mais il pense que SOMISA est sur la bonne voie. Il s’est dit satisfait de la réalisation de ce projet et a joint sa voix à celle du préfet de Boudry et du représentant du chef de Pousghin pour remercier SOMISA et son partenaire ATS. Pour lui, cette réalisation est une œuvre utile pour les orpailleurs impactés par les travaux de la mine et va leur permettre d’être résilients et de pouvoir s’en sortir dans leur quotidien. Il a félicité les bénéficiaires et les a encouragés à bien entretenir le projet. Il s’est engagé à mener des plaidoyers auprès des partenaires pour que les doléances des bénéficiaires trouvent solutions.

Moïse SAMANDOULGOU