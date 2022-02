Burkina : Le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a prêté serment comme président ce mercredi

Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), a officiellement prêté serment comme président du Faso, ce mercredi 16 février 2022.

Devant les sages du Conseil constitutionnel, il a déclaré « Je jure devant le peuple burkinabè et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, l’acte fondamental et les lois ; de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso ».

Le président du Faso, Paul Damiba dépose la liste de ses biens après avoir prêté serment devant les sages du Conseil constitutionnel.