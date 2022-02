      Nigeria : Une pénurie d’essence provoque des embouteillages

Une pénurie de carburant au Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, provoque, selon le site de la chaine de télé Africanews, de longues files d’attente dans les stations d’essence notamment à Abuja et à Lagos. La situation est aussi à l’origine d’importants embouteillages dans les principales villes du pays. Selon la Compagnie Pétrolière Nationale (NNPC), cette pénurie serait due à l’importation d’une grande quantité d’essence frelatée. Malgré tout le pétrole qu’il extrait, le Nigeria doit en effet importer la majorité de son carburant. Les quatre raffineries de ce pays de 220 millions d’habitants ne fonctionnent pas, ou alors en deçà de leur capacité. Les conséquences sont nombreuses sur le quotidien des Nigérians : un grand nombre utilise des générateurs à essence ou gazole pour alimenter les maisons et les commerces. Le coût des transports a grimpé également et est devenu exorbitant dans plusieurs villes du pays obligeant la population à utiliser d’autres moyens de déplacement comme le vélo ou la marche.

A.K