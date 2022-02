Académie nationale des arts et des lettres : Le plan stratégique 2022-2026 adopté

L’Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso (ANSAL-BF) a tenu son assemblée générale, le jeudi 17 février 2022, à Ouagadougou.

A l’occasion, il a été question d’examiner et adopter le premier plan stratégique 2022-2026 et l’élection de nouveaux membres à l’académie. De l’avis du président de l’Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso (ANSAL-BF), Dr Paco Sérémé, cette académie, à l’instar de toutes les autres, est une assemblée de scientifiques reconnus par leurs pairs qui ont décidé de mettre leurs compétences au service de l’Etat.

S’agissant du plan stratégique, à l’entendre, il est un instrument de pilotage pour une mise en œuvre efficiente des activités de l’académie. Il a ajouté que son importance pour l’institution ne fait l’objet d’aucun doute. Car, il est une sorte de boussole qui permet de guider et d’orienter les actions de l’institution. En plus, pour M. Sérémé, ce plan stratégique prévoit de renforcer l’aspect institutionnel de l’académie. Pour ce faire, l’accent a été mis sur le développement institutionnel de l’académie.

Car, selon lui, il a été constaté que depuis sa création, la structure n’est pas bien reconnue à sa juste valeur par les différentes parties prenantes qui peuvent bénéficier de ses conseils. Pour pallier cette situation, le président de l’ANSAL-BF a confié qu’il est impératif de travailler pour le développement des capacités institutionnelles de l’académie. Ainsi, les différentes lacunes présentes vont être comblées.

A la question de savoir comment cela va se faire, il a répondu qu’il faudrait que l’académie puisse être sollicitée pour ses compétences. « Ainsi, il est obligatoire que l’académie renforce ses capacités et cela passe par un certain nombre de dispositions et de partenariats établis avec les institutions nationales et internationales », a-t-il déclaré.

En outre, il a laissé entendre qu’il est prévu dans ce plan stratégique, de faire jouer l’académie le rôle pour lequel elle a été créée. L’ANSAL-BF a été créée en 2013. Elle est un regroupement de scientifiques issus de plusieurs domaines. Elle a pour objectif de contribuer à promouvoir le développement socio-économique du Burkina Faso. Elle veut apporter son expertise à l’Etat burkinabè et aux institutions publiques et privées dans la conception et la mise en œuvre de la politique nationale de la recherche scientifique et de l’innovation.

Evariste YODA