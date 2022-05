Gazoduc Transsaharien : Le Niger, l’Algérie et le Nigéria ont signé à Niamey une déclaration tripartite pour la relance du projet

Selon un communiqué parvenu à Sidwaya ce jeudi 17 février 2022, le Niger, l’Algérie et le Nigéria ont signé la « Déclaration de Niamey » lors de la 3eme édition du Forum minier et pétrolier (ECOMOF) de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) tenu à Niamey le 16 février 2022.

Le Ministre nigérien en charge du pétrole, de l’Energie, Mahamane Sani Mahamadou et ses homologues du Nigeria en charge des ressources pétrolières, Chief Timipre Sylva et celui de l’Algérie en charge de l’énergie et des mines, M. Arkab Mohamed ont, à l’issue d’une réunion tripartite tenue, hier mercredi 16 février 2022 à Niamey, procédé à la signature d’une déclaration tripartite pour la relance du projet du Gazoduc Transsaharien.

Selon le ministre nigérien Mahamane Sani Mahamadou, le projet du Gazoduc transsaharien, qui relie le Nigéria à l’Algérie via le Niger pour transporter du gaz naturel vers l’Europe occidentale, permettra au Niger d’avoir un accès facile au Gaz et aussi d’avoir la possibilité de se connecter à ce Gazoduc pour mettre son Gaz sur le marché international.

matérialiser les engagements

Pour Sani Mahamadou, c’est ensemble qu’ils ont décidé de l’occasion qui leur a été offerte en marge de la 3eme édition de l’ECOMOF 2022 que le Niger organise pour avoir « cette réunion tripartite afin de matérialiser les engagements qu’ils ont pris tout au long de leurs discussions bilatérales de ses derniers mois ».

Ainsi, « Je fonde l’espoir qu’ici à Niamey nous puissions déclarer la volonté de toutes les parties à réactiver et à mener à terme ce projet ci important pour nos trois pays’’ a souhaité le Ministre Mahamane Sani Mahamadou du Niger.

Pour sa part, le Ministre des ressources pétrolières du Nigeria, Chief Timipre Sylva a affirmé que le projet de Gazoduc est un projet qui a été établi depuis de très longue date. Selon lui, le Nigeria est très engagé dans la concrétisation de ce projet. Pour preuve, « Mon pays a commencé la plus grande construction dans le sens de ce projet Gazoduc », s’est-il justifié.

Quant au Ministre Algérien de l’énergie et des mines, Arkab Mohamed, il a déclaré que la réussite de ce projet permettra le développement des trois pays. « C’est aussi le développement des régions où va passer ce transsaharien, du Nigeria en passant par le Niger avant d’arriver à Hassi R’mel, en Algérie », a précisé Arkab Mohamed.

Il a par ailleurs que Ce projet très important est une priorité pour Algérie en priorité. « Nous donnons à ce projet l’importance qu’il doit avoir pour réussir et pour être dans le délai », a-t-il promis.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains, M. Omar Farouk Ibrahim.

En rappel, le gazoduc transsaharien a, d’après les études jusque-là réalisées, une longueur de 4.128 kilomètres et sa capacité annuelle sera de 30.000 mètres cubes. Il partira de Warri au Nigeria et aboutira à Hassi R’Mel en Algérie en passant par le Niger et entre en Europe par un raccordement à l’Italie et à la France.

SOURCE

African Energy Chamber