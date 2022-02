Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara ne veut pas être candidat en 2025

« Lors de son entretien avec France 24 et RFI, le président Alassane Ouattara a affirmé ne pas être candidat à l’élection présidentielle ivoirienne en 2025. « Je ne suis pas à la recherche d’un job à 80 ans. Je souhaite que les Ivoiriens choisissent en 2025 quelqu’un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs », a-t-il dit. Le président ivoirien veut d’une nouvelle génération de politiciens-surtout jeune- à la tête de la Côte d’Ivoire. Répondant à la position de Laurent Gbagbo de s’opposer au projet de loi qui instaure une limitation de l’âge des candidats à la prochaine présidentielle, Alassane Ouattara est formel : «Laurent Gbagbo, ce n’est pas la République ».

AK