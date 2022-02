Échec du Ghana à la CAN 2021 : André Ayew  convoqué  par  le Parlement ghanéen

Au Ghana, grand pays de football, les mauvaises performances de Black stars, l’équipe nationale, font de nombreux mécontents jusqu’au sein de la classe politique. Selon nos confrères de koaci.com, le Parlement ghanéen entend ouvrir une enquête après la débâcle des Black Stars à la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Le capitaine des Black Stars, André Ayew, est même convoqué devant la Commission de la jeunesse et des sports au Parlement ghanéen en vue de s’expliquer sur cette mauvaise performance de l’Equipe Nationale à la CAN 2021. Le président de la Fédération ghanéenne de football, Kurt Okraku, et le ministre des Sports, Mustapha Ussif, doivent aussi s’expliquer devant la commission.

AK