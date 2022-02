Au petit matin du lundi 21 février 2022, entre 2 heures et 5 heures du matin, des hommes armés non identifiés se sont attaqués au poste forestier de Bekuy, dans la province du Tuy (Houndé), région des Hauts-Bassins, selon un communiqué de la direction générale des eaux et forêts. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée mais on dénombre de nombreux dégâts, selon les termes de ce communiqué. A en croire une source, les HANI ont fait usage d’armes lourdes et de fusée lumineuse.

JMT