Gaoua : plusieurs morts dans une explosion sur le site d’orpaillage de Gbomblora 

Une forte explosion s’est produite au yaar du site d’or de Gomgombiro à Gbomblora, village situé à une quinzaine de kilomètres de Gaoua, dans l’après-midi du lundi 21 février 2022 aux environ de 14 heures. Pour l’instant, aucun bilan n’est disponible, mais l’explosion aurait causé plusieurs morts, de nombreux blessés et d’énormes dégâts matériels, selon des sources locales.

Il s’agirait d’un lundi noir à Gbomblora, à environ 15 km de Gaoua. Une forte détonation vraisemblablement provoquée par des explosifs sur un site d’orpaillage a causé d’énormes dégâts matériels, plusieurs dizaines de blessés et de morts, ce lundi 21 février 2022, selon des sources contactées sur place. Les blessés sont en cours d’évacuation au Centre hospitalier régional (CHR) de Gaoua, où les urgences seraient déjà débordées. Le haut-commissaire du Poni et les responsables des services de sécurité se sont rendus sur les lieux. Nous reviendrons avec plus de détails.

JMT