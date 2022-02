Décès du président Kassoum Kambou : Le Conseil Constitutionnel ouvre un livre de condoléance (communiqué)

Le Doyen des membres du Conseil constitutionnel, assurant l’intérim, a la profonde douleur d’annoncer le décès de Monsieur Kassoum KAMBOU, Président du Conseil constitutionnel des suites de maladie, le samedi 19 février 2022 à Paris (France).

En ces douloureuses circonstances, le Doyen des membres présente à la famille et aux proches du défunt ses profondes condoléances et celles de l’ensemble des membres et du personnel du Conseil constitutionnel.

Un livre de condoléances est ouvert au siège du Conseil constitutionnel à partir du mardi 22 février 2022 de 9h00 à 14h00.

Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement, en concertation avec la famille du défunt.

Paix à l’âme de l’illustre disparu.

Communiqué Conseil constitutionnel