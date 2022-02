Drame de Gbomblora: Le CDP invite les nouvelles autorités à  encadrer l’exploitation artisanale de l’or

Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a dans un communiqué adressé ses condoléances les plus attristées aux parents des disparus et au peuple burkinabè suite à l’incendie au marché ayant déclenché la déflagration de plusieurs explosifs causant la mort d’une soixantaine de personnes. Aussi le parti invite les nouvelles autorités du pays à être plus regardant et à encadrer l’exploitation artisanale de l’or au Burkina Faso.

Lire le communiqué signé par le Président Eddie KOMBOIGO ci-dessous

communiqué de presse du CDP-22-02-22