Sénégal : Le stade de Diamniadio portera le nom d’Abdoulaye Wade

Après l’euphorie de la victoire des lions de la Teranga à la CAN 2021, le Sénégal est, ce mardi 22 février 2022, dans une forte ambiance sportive relative à l’inauguration de son nouveau stade de Diamniadio. Le joyau d’une capacité de 50 000 places portera le nom de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, selon la décision du président Macky Sall. Selon la presse sénégalaise, le baptême du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio a coûté 155 milliards de francs CFA se déroulera en présence de plusieurs chefs d’Etat et de personnalités sportives. Ainsi, sont annoncés les présidents du Rwanda, Paul Kagamé, de la République fédérale d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, de la Gambie, Adama Barrow, de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embaló et du Liberia, Georges Weah. Quant aux dirigeants sportifs, le président de la FIFA, Gianni Infantino et celui de la CAF, Patrice Motsepe figurent aussi sur la liste des invités de marque. Pour de nombreux observateurs de la scène politique sénégalaise, cet honneur fait à l’ex président Wade va décrisper les relations avec Macky Sall. L’emprisonnement en 2013 de Karim Wade, fils de l’ex-chef d’Etat, et son exil au Qatar avait jeté un froid entre Abdoualye Wade et Macky Sall.

Aussi, le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, qui est aussi président de l’Union africaine(UA), a profité, selon nos confrères d’igfm, de l’occasion pour convier plusieurs artistes africains afin d’échanger sur la culture. Parmi les invités de Macky Sall, il y a l’artiste-musicien burkinabè Alif Naaba

