Le ministère du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes entreprises a suspendu, selon un communiqué, sur l’étendue du territoire burkinabè l’exportation de la farine du mil, du maïs et du sorgho. Le communiqué fait également cas de la cessation de la délivrance des autorisations spéciales d’exportation des céréales.

AK