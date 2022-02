Elaboration des textes de la Transition : le chef de l’Etat reçoit le rapport de la commission

Le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) a reçu, hier mercredi 23 février 2022 à Ouagadougou, le rapport de la Commission technique d’élaboration de projets de textes et de l’agenda de la Transition.

Installée le 8 février dernier par le chef de l’Etat, la Commission technique d’élaboration de projets de textes et de l’agenda de la Transition avait un délai de deux semaines pour déposer son rapport. C’est désormais une réalité. Le rapport a été officiellement remis au Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le mercredi 23 février 2022 à Ouagadougou. Le document est composé du projet de charte constitutionnelle pour la Transition, de l’agenda de la Transition et d’une charte des valeurs pour soutenir la refondation annoncée par le président du Faso.

« Il y a de cela deux semaines que vous avez été installés pour mener la réflexion sur les projets de textes et l’agenda de la Transition. Vous avez accepté cette mission avec dévouement et abnégation. C’est le lieu pour moi de saluer votre engagement et votre esprit de sacrifice pour la Nation », a indiqué le chef de l’Etat après la réception du rapport. Pour le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, « l’œuvre de refondation dans laquelle nous sommes collectivement engagés s’appuiera sur une vision claire du devenir que nous voulons pour notre pays, un pays qui renoue avec la paix, la sécurité pour l’ensemble de ses concitoyens et une gouvernance vertueuse fondée sur les valeurs d’intégrité, de travail et de solidarité ». Les axes de réflexion qui ont été soumis à la Commission technique pour fixer le cadre de la Transition politique s’articulent autour de la restauration de l’intégrité du territoire, la consolidation de la paix pour un retour des déplacés internes, la bonne gouvernance et le retour à un ordre constitutionnel nouveau. Le président du Faso s’est dit satisfait de la tenue des délais impartis pour l’accomplissement de la mission et a salué l’initiative de la Commission technique « d’impliquer toutes les couches de notre Nation en lançant un appel à contribution et en consultant toutes les composantes de nos forces vives ».

« La Commission s’est inspirée des directives que vous avez données, elle a également libéré son génie créateur en lançant un appel à contribution aux forces vives qui ont favorablement répondu avec des propositions riches et variées dûment exploitées par les membres », a déclaré la présidente de la Commission technique d’élaboration de projets de textes et de l’agenda de la Transition, Mariamé Ouattara. Elle a aussi indiqué que les résultats obtenus sont le fruit du consensus de l’ensemble des membres qui se sont investis avec abnégation. Pour elle, au-delà du projet de charte constitutionnelle pour la Transition et de l’agenda de la Transition, « nous avons jugé utile de joindre une charte des valeurs pour soutenir la refondation que vous avez annoncée ».

Direction de la communication de la présidence du Faso