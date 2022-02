Message du Président du Faso suite au drame survenu sur le site aurifère de Gongombiro

Ce lundi 21 février 2022, dans l’après-midi, plus de soixante personnes ont perdu la vie dans une explosion qui a fait une centaine de blessés et causé d’importants dégâts matériels sur le site d’orpaillage de Gongombiro dans la commune rurale de Gbomblora dans la région du Sud-Ouest.

En cette douloureuse circonstance, je m’incline devant la mémoire des personnes disparues. J’exprime ma compassion aux familles des victimes et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Je salue la prompte réaction et la mobilisation des autorités régionales, des agents de santé et des Forces de défense et de sécurité ainsi que de la population qui ont permis de porter rapidement secours et assistance aux blessés et d’assurer leur prise en charge dans différents centres de santé de la région.

Ce drame vient rappeler la nécessité de mettre de l’ordre dans l’exploitation artisanale de l’or dans notre pays et de revoir les conditions d’importation des matières explosives et surtout leur manipulation sur les sites aurifères.

A titre conservatoire, j’ai instruit les autorités régionales compétentes de procéder à la fermeture immédiate du site.

Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA