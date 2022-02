Colloque international du dialogue inter-religieux : Promouvoir le message éternel des religions

La Fondation Mohammed VI des Oulémas africains en collaboration avec le Conseil supérieur des imams, mosquées et affaires islamiques de la République de Côte d’Ivoire organise, du 23 au 25 février 2022 à Abidjan, un colloque international du dialogue inter-religieux sous le thème « Le message éternel des religions ».

L’islam et les religions du monde font de la paix, une valeur cardinale. Pour éclairer davantage le public sur ce caractère universel du message de la paix, des experts et des religieux de la République de Côte d’Ivoire et d’Afrique discutent de la question, dans le cadre d’un colloque international du dialogue inter-religieux, à Abidjan, autour du thème : « Le message éternel des religions ».

L’initiative est de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains (FM6OA) en collaboration avec le Conseil supérieur des imams, mosquées et affaires islamiques (COSIM) de la République de Côte d’Ivoire. Les travaux de la rencontre, débutés le mercredi 23 février 2022, se poursuivent les 24 et 25 février. Ils s’articuleront, durant ces trois jours de réflexion et d’échanges, autour de cinq sous-thèmes.

Il s’agit de la famille et l’école, la société civile ivoirienne et africaine, la formation et la sensibilisation des cadres religieux, religions, communication et prédication et pouvoirs publics et acteurs religieux face au phénomène de la radicalisation et de l’extrémisme religieux violent. L’objectif du colloque d’Abidjan, a fait savoir le président de la section ivoirienne de la FM6OA par ailleurs Khalife général de la Tidjania en République de Côte d’Ivoire, Cheikh Moustapha Sonta, est « de promouvoir le dialogue entre les différentes religions dans un monde de possibles conflits intra et inter-religieux dus à l’ignorance ou à la méconnaissance des traditions spirituelles et de la culture de l’autre ».

La rencontre vise, de ce fait, la pérennité de la paix en Afrique et en Côte d’Ivoire à travers le dialogue inter-religieux et la continuité du message éternel des religions sur la paix dans le monde. Le représentant officiel du Conseil supérieur des Oulémas du Royaume du Maroc, Dr Said Chabbar, a rappelé que l’appel à la paix, la sécurité, la fraternité et la coopération, comme grandes valeurs morales, fut le message de tous les prophètes.

Des actes, témoins du message de paix

Le président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d’Ivoire, l’archevêque métropolitain de Korhogo, Mgr Ignance Dogbo Bessi, a, lui aussi, insisté sur ce fait, évoquant, en guise d’exemple de promotion de la paix, des rencontres « mémorables » entre autorités religieuses dont celle de Saint François d’Assise avec le Sultan Malick El Kamil d’Egypte. La visite du Pape François au Maroc sur invitation du Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, en mars 2019, ainsi que la déclaration finale exhortant aux valeurs qui unissent et bannissent l’extrémisme religieux sont aussi illustratives, a confié Dr Saïd Chabbar.

Les efforts du roi Mohammed VI pour la protection des constantes religieuses communes en Afrique et la promotion d’un islam tolérant ont d’ailleurs été reconnus et salués par le président du COSIM, Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité et le représentant des Oulémas (savants musulmans) de la FM6OA, Cheikh Ndiaye Salehou de la Centrafrique. Cheikh Salehou a mentionné particulièrement le « noble » combat de la Fondation que le souverain chérifien a initiée et qui « prône les voies de l’unité en Afrique et contribue à l’intégration des valeurs de paix et de coexistence d’un islam du juste milieu, opposé à toute tentative de propagation des valeurs de haine et d’extrémisme ».

Le secrétaire général de la FM6OA, Dr Si Mohamed Rifki, a exhorté les Oulémas, issus des sections locales de la Fondation et présents au colloque, à tenir activement leur rôle d’éducateur et de promoteur d’un islam tolérant et de paix. Une œuvre qui sonne d’ailleurs comme un impératif, a-t-il fait savoir, dans un contexte de dégradation de la situation sécuritaire dans laquelle sont plongées nombre de sociétés africaines « du fait des groupuscules criminels perpétuant leurs forfaits au nom de l’islam ».

L’archevêque métropolitain de Korhogo, Mgr Ignance Dogbo Bessi, tout en félicitant la tenue effective du colloque inter-religieux, s’est dit convaincu qu’elle augure « un lendemain meilleur bâti sur la paix entre les religions et fondé sur un dialogue qui exige la reconnaissance de l’autre sans chercher à lui dénier son existence ». La rencontre d’Abidjan réunit plus de 600 participants au nombre desquels les présidents et membres des 34 sections locales de la FM6OA en Afrique. Au terme des échanges des trois jours de travaux, il est envisagé, entre autres, l’adoption entre les parties participantes d’une Charte de paix, dénommée la « Charte d’Abidjan ».

Mamady ZANGO

mzango18@gmail.com