Problèmes d’électricité et d’eau dans les cités : Abdoul’Service demande la compréhension de ses clients

A la suite à d’un article publié dans les colonnes de Sidwaya dans la rubrique, « On murmure » faisant état de problème d’électricité dans sa cité de Zagtouli I, la société Abdoul‘Service international a organisé, le mercredi 23 février 2022, une visite de ses sites de Zagtouli I et de Saaba I extension avec la presse.

Dans sa parution du mercredi 23 février 2022, Sidwaya dans sa rubrique « On murmure » a écrit que des habitants de la cité de Zagtouli I de la société immobilière d’Abdoul‘Service international sont sans électricité depuis 2013. Pour permettre aux journalistes de toucher du doigt les réalités, Abdoul’Service a organisé une visite- terrain dans l’après-midi du mercredi 23 février 2022 sur deux de ses sites à Ouagadougou.

Le premier site visité par les hommes de médias a été Zagtouli I, situé à la périphérie ouest de la capitale. Sur place, les visiteurs du jour ont constaté que l’électricité est disponible dans les concessions de certaines sections de la cité. Dans d’autres, des poteaux sont installés mais il n’y a pas encore de branchements dans les domiciles. Des poteaux et des fils électriques sont également entreposés en attendant leur installation. Habitante de la cité, Téné Yaméogo, a indiqué qu’elle a eu l’électricité en 2021.

Une autre habitante, Alimata Ouédraogo, a confirmé la disponibilité de l’électricité dans certaines parties de la cité. A l’en croire, le manque d’électricité dans les autres zones fait qu’il y a l’insécurité. « Il y a la peur de sortir la nuit au-delà de 19h-20h à cause de l’obscurité », a-t-elle fait savoir. Au moment du passage des hommes des médias, une équipe de la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) était sur place pour signer une convention avec la société immobilière et une entreprise chargée de faire les installations électriques pour permettre aux habitants de tirer le courant.

Les travaux de cette entreprise se feront sous la supervision de la SONABEL. Après Zagtouli I, le cap a été mis sur Saaba à la périphérie est de Ouagadougou. A Saaba I extension, les attentes des clients d’Abdoul ‘Service portent sur la voirie, l’électricité et l’eau. Par rapport à l’eau, la zone est en pleine fouille pour installer des tuyaux de conduite de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA).

Pour l’électricité, un projet est en cours et des poteaux sont déjà entreposés. A l’issue de la visite-terrain, la presse a échangé avec le Président-directeur général (PDG) d’Abdoul’Service international, Abdoul Ouédraogo, au siège de la société. Tout en comprenant le cri du cœur de ses clients, celui-ci a demandé à son tour leur compréhension. « Ce sont nos clients et nous avons intérêt à les respecter parce que le client est roi. Ils ont payé leur argent et c’est leur plein droit d’exiger l’électricité avec nous et c’est de notre rôle de leur fournir l’électricité.

Les travaux ont commencé et d’ici les deux mois à venir, il y aura l’électricité dans toutes les zones », a-t-il promis. A l’en croire, il y a des gens qui ont déjà des poteaux devant leur maison mais n’ont pas les moyens financiers pour tirer l’électricité. « Ils vont patienter quand ils auront les moyens, ils vont le faire », a-t-il estimé sans donner le nombre de clients ayant déjà l’électricité.

Pour le cas de Saaba I extension, le PDG Ouédraogo a confié que des démarches ont été entreprises auprès de l’ONEA et la SONABEL. « Nous avons discuté avec les populations il y a à peine un mois. Nous leur demandons de prendre leur mal en patience. Nous allons tout faire pour leur permettre d’avoir l’eau et l’électricité », a-t-il précisé. La patience est également demandée aux clients des autres cités d’Abdoul’Service afin de permettre à la société de travailler de telle sorte à les satisfaire et ce, dans un bref délai.

Timothée SOME

