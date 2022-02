Bien-être des populations : Un projet pour l’accès aux soins des plus vulnérables

Le projet de veille communautaire pour l’amélioration de l’accès des couches vulnérables aux services de soins de santé a été lancé officiellement, le vendredi 25 février 2022 à Ouagadougou. Porté par le Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales (SPONG) en partenariat avec l’UNICEF, le projet concerne 20 communes réparties à travers 7 districts sanitaires.

Le Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales (SPONG) entend contribuer à réduire les dysfonctionnements qui empêchent les plus vulnérables notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés de bénéficier des soins de santé. Il a lancé officiellement le projet de veille communautaire pour l’amélioration de l’accès des couches vulnérables aux services de soins de santé dans 20 communes des districts sanitaires de Kaya, Boussouma, Fada N’Gourma, Tenkodogo, Manga, Pô et Koudougou.

D’un coût global de 255 805 950 F CFA, le projet a une durée de 15 mois. Les comités de veille de santé vont constituer la cheville ouvrière du projet pour l’amélioration de l’accès des couches vulnérables aux services de soins de santé. Ils sont chargés de collecter les informations qui entravent l’accès des plus faibles aux soins et de compiler des rapports destinés à être présentés aux autorités locales (gouvernorat, conseil régional, mairie, préfecture district sanitaire).

Ces comités vont également élaborer des plans de réponses adaptés pour chaque communauté et engager un plaidoyer au niveau local pour leur application. « C’est surtout au niveau local que les difficultés vont trouver des solutions », a insisté la chargée de projet au SPONG, Dr Nadine Ouoba/Diao. Par la suite, le SPONG, devrait prendre la relève pour le plaidoyer au niveau national pour les dysfonctionnements résiduels.

Le lancement du projet s’est effectué en présence de la présidente du conseil d’administration du SPONG, Christelle Kalwoulé, du représentant-résident adjoint de l’UNICEF au Burkina Faso, Dr James Mugaju, du secrétaire technique en charge de la couverture universelle du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et du Bien-être, Dr Pierre Yaméogo ainsi que des représentants des autorités locales et des districts sanitaires concernés. Il a été accueilli avec enthousiasme.

Selon Mme Kalwoulé, le suivi citoyen des soins de santé, opéré depuis 2015 par le SPONG, met en évidence en dépit des efforts déployés, plusieurs insuffisances dont la méconnaissance du panier de soins par les bénéficiaires, les rackets. Le représentant-résident adjoint de l’UNICEF a invité les acteurs à travailler à l’institutionnalisation de la veille communautaire dans l’accès aux soins au Burkina Faso. « Pour l’UNICEF, ce projet est une initiative phare pour l’amélioration du bien-être des populations », a-t-il déclaré.

Le docteur Yaméogo, pour sa part, a estimé que le projet de veille communautaire pour l’amélioration de l’accès des couches vulnérables aux services de soins de santé dans 20 communes va consolider les acquis et combler les écarts constatés pour l’accès de tous à des soins de santé dans les districts bénéficiaires. Il a salué le dispositif du projet axé sur la durabilité à travers la résolution des difficultés au niveau local.

