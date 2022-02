Explosion de Gbomblora : La Croix-Rouge Chine offre 50 000 dollars

L’ambassadeur de Chine au Burkina, Li Jian, a remis un chèque de 50 000 dollars (28 900 000 F CFA) au secrétaire général par intérim du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’extérieur, chargé de l’expédition des affaires courantes, Assane Tamboura, le vendredi 25 février 2022, à Ouagadougou. Ce don est une initiative de la Croix-Rouge chinoise à l’endroit de la structure sœur du Burkina pour venir en aide aux victimes de l’explosion de Gongombiro.

Suite à l’explosion sur le site d’exploitation artisanale de l’or de Gongombiro dans la commune rurale de Gbomblora (région du Sud-Ouest), le lundi 21 février 2022, qui a fait 63 morts et plusieurs blessés, la Croix-Rouge chinoise exprime sa solidarité aux victimes. Par le biais de l’ambassade de Chine au Burkina, elle a offert un chèque de 50 mille dollars (28 millions 900 mille F CFA), à la Croix-Rouge burkinabè afin de lui venir en aide.

Le secrétaire général par intérim du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’extérieur, chargé de l’expédition des affaires courantes, Assane Tamboura, a reçu le chèque des mains de l’ambassadeur de Chine au Burkina, Li Jian, le vendredi 25 février 2022, à Ouagadougou. Aussitôt reçu, le chèque a été remis au secrétaire général de la Croix-Rouge burkinabè, Lazare Wendlasida Zoungrana, présent à la cérémonie. Le diplomate chinois a indiqué que l’explosion a laissé derrière elle des familles entières dans le dénuement et la désolation.

« Cette situation a endeuillé le Burkina Faso tout entier et pour notre part, la communauté chinoise ne pouvait rester loin de vous dans un moment aussi difficile. Au milieu de cette tragédie, au nom du peuple chinois et à mon nom personnel, je tiens à vous exprimer toute notre compassion, et vous dire que vous n’êtes pas seuls face à cette douleur », a déclaré Li Jian. C’est dans cette dynamique que la Croix-Rouge chinoise, a-t-il dit, a décidé d’apporter une aide de 50 000 dollars US à la Croix-Rouge burkinabè en vue de soutenir les populations éprouvées.

Une solidarité agissante L’ambassadeur a émis également le vœu que ce don soit d’une grande utilité pour les services de santé. « Nous menons tous le même combat. Le combat pour une po-pulation à l’abri du danger et en bonne santé. Nous allons toujours redoubler d’efforts pour que les peuples ressentent davantage les fruits de cette relation d’amitié qui ne date pas de maintenant », a promis le diplomate chinois, Li Jian.

Le secrétaire général par intérim du ministère en charge des affaires étrangères, Assane Tamboura, a traduit les remerciements du gouvernement et du peuple burkinabè à la Chine pour ce geste important. « Cet élan de solidarité est le signe de la bonne coopération entre les deux pays », a-t-il souligné. Sur la même lancée, le secrétaire général de la Croix-Rouge burkinabè, Lazare Wendlasida Zoungrana, a exprimé sa gratitude à l’institution humanitaire sœur chinoise pour la promptitude de sa réaction.

Il a relevé que l’initiative de la Croix-Rouge chinoise répond au principe humanitaire du mouvement qui appelle à une solidarité agissante. M. Zoungrana a laissé entendre que le don va aider à faire le nécessaire au profit des victimes de l’explosion de Gongombiro. Des actions qui se rapportent au soutien au Centre hospitalier régional de Gaoua en médicaments, à l’assistance alimentaire et en espèces aux familles des victimes et à l’appui psychologique.

Il a informé que des experts ont été dépêchés sur place pour apporter du réconfort aux victimes. Le secrétaire général de la Croix-Rouge burkinabè a lancé un appel à l’endroit d’autres structures afin qu’elles puissent apporter leur soutien en vue d’aider les victimes.

